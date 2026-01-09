El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Si EE.UU. ataca Groenlandia, significa la muerte de la OTAN: Defensa del Parlamento de Dinamarca

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció este miércoles 7 de enero que se reunirá la semana próxima con diplomáticos daneses para conversar sobre Groenlandia, territorio que depende de Copenhague y que Washington sigue afirmando que quiere anexionarse.

Ante eso, Rasmus Jarlov, presidente del Comité de Defensa del Parlamento de Dinamarca y exministro de Economía, habló con La W acerca de la reunión definirá el futuro de Groenlandia.

“Los groenlandeses tienen el poder sobre el futuro de su tierra. Ellos son parte de Dinamarca y no tienen interés en ser parte de Estados Unidos, lo han rechazado. No permitirán que el territorio se anexe a EE.UU.”, dijo.

Acción militar de EE.UU. en Groenlandia, ¿el fin de la OTAN?

Jarlov, manifestó que la Organización del Tratado del Atlántico Norte está en peligro ante la amenaza que significa Estados Unidos. Por eso, aseguró que “si los estadounidenses deciden atacar Groenlandia y Dinamarca, significará la muerte de la OTAN”.

¿Impulsar una consulta separatista en Groenlandia?

Señaló que esa es una de las estrategias que probablemente usará EE.UU., “pero los Groenlandeses no son estúpidos”, pues saben que si votan por la independencia de Dinamarca quedan vulnerables a una toma de Estados Unidos.

EE.UU. ofrecería hasta 100.000 dólares por persona a groenlandeses

“Los groenlandeses no están obsesionados por el dinero. Si EE.UU. ofrece esto, piensa que pueden obtener ganancia por los minerales que ahí allí”, manifestó.

Finalmente, cree que las personas en Groenlandia rechazarán dicha oferta.

Escuche la entrevista completa a continuación:

