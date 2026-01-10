Edmundo González lamentó que “no se ha alcanzado el 1% de excarcelaciones anunciadas” en Venezuela
Desde su exilio en España, reclamó en X la liberación inmediata de los presos políticos, entre ellos su yerno, aún detenido.
El líder opositor Edmundo González, cuyo yerno está preso en Venezuela, ha denunciado este sábado 10 de enero, que “no se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas” por el régimen venezolano.
González Urrutia, que la oposición venezolana considera el ganador legítimo de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela y que vive exiliado en España desde septiembre de 2024, ha difundido un mensaje en su cuenta de X en el que reclama la liberación de los presos políticos en Venezuela.
- Le puede interesar: Presidente Gustavo Petro se reunirá con Donald Trump en la primera semana de febrero
“Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas. Mientras tanto, las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas”, denuncia.
González Urrutia deja claro que “la espera prolongada no es neutral” porque “genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías”.
- Lea también: Marco Rubio insistió en que la transición tras la captura de Maduro de Venezuela tendrá tres fases
“Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre”, afirma el líder opositor venezolano.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Porque para González Urrutia “la libertad no se anuncia. Se ejecuta” y “los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad”.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles