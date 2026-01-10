El Manchester City ganó 10-1 al Exeter City en FA Cup con nueve goleadores diferentes
El nuevo fichaje del Manchester City, Antoine Semenyo anotó el 6-0 al minuto 54.
El Manchester City, vigente subcampeón, se impuso por 10-1 al Exeter City de la Tercera División de Inglattera este sábado 10 de enero en la tercera ronda de la Copa de Inglaterra, un duelo en el equipo dirigido por Pep Guardiola sumó hasta nueve goleadores diferentes.
Entre los participantes, la nueva incorporación del City, el ghanés Antoine Semenyo.
El extremo, cuyo fichaje procedente del Bournemouth por una suma que la prensa estima en 75 millones de euros se cerró el viernes, dio que hablar en el festival en casa contra el actual decimocuarto de la League One con una asistencia para Rico Lewis (49′, 5-0) y su primer gol con los Citizens (54′, 6-0).
El Exeter ya quedó noqueado por dos autogoles antes del descanso, al que se llegó con 4-0 a favor del equipo dirigido por Guardiola, segundo de la Premier League.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Los visitantes salvaron el honor en el 90′, un minuto antes del último gol del Manchester City, obra de Rico Lewis, el único que firmó un doblete.
Escuche W Radio en vivo aquí:
Óscar Ruano y el trasfondo de la carroza ganadora del Carnaval de Pasto
07:56
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles