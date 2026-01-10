“Es importante que exista el cine comercial local”: Samuel Castro sobre las producciones colombianas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿La salvación del cine latino?: El crítico Samuel Castro analiza el impacto de la IA en la industria

Samuel Castro, crítico de cine, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para analizar el panorama de la industria, desde las apuestas más “adultas” de la cartelera hasta el impacto de la inteligencia artificial en el cine latinoamericano.

Castro destacó la película Valor Sentimental como su gran recomendación actual. Protagonizada por Elle Fanning, la calificó como una obra “adulta” y sensible que aborda conflictos familiares reales, lejos de las tramas de superhéroes o adolescentes.

De igual manera, compartió sus predicciones para los Premios Óscar de 2026, señalando a Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson y la película de vampiros Sinners como algunas de sus favoritas por su éxito creativo.

Castro también habló de la crisis de originalidad en Hollywood, especialmente con las adaptaciones live-action de clásicos animados. “Es un síntoma de falta de creatividad; la industria quiere jugar sobre seguro”, afirmó, criticando versiones que calcan plano a plano el material original y de esta forma restan espacio a propuestas novedosas.

También defendió el cine colombiano con sagas como El Paseo, valorando el logro de Dago García al consolidar una tradición de asistencia masiva a las salas en fechas festivas como el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Además, Castro también comentó sobre la inteligencia artificial, viéndola como una “encrucijada” que, si bien genera temor gremial, podría favorecer al cine latinoamericano al abaratar costos para producciones de ciencia ficción antes inalcanzables en la región.

Escuche la entrevista completa aquí:

