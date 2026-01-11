Defensoría pide a la Fiscalía investigación eficaz por masacre en Maicao

La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad y eficacia en las investigaciones por la masacre de cinco personas ocurrida en el municipio de Maicao, La Guajira, un hecho que habría sido perpetrado por integrantes de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

De acuerdo con la información divulgada, los hechos se registraron en la noche del viernes 9 de enero en el sector Altos del Parrantial, donde hombres armados, que se movilizaban en una camioneta, dispararon indiscriminadamente contra civiles. Como resultado del ataque, cinco personas fueron asesinadas y al menos dos más resultaron heridas. La Defensoría lamentó lo ocurrido y expresó su rechazo categórico frente a este nuevo episodio de violencia.

“La Defensoría del Pueblo lamenta profundamente la masacre de cinco personas cometida presuntamente por los autodenominados ‘Conquistadores de la Sierra’ y hace un llamado urgente a las autoridades para que acompañen a las víctimas y judicialicen estos hechos”, señaló la entidad. En ese sentido, la defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que este crimen se produce en un contexto de riesgo previamente advertido por la institución.

En Maicao se encuentra vigente la Alerta Temprana 039 de 2019, que advierte sobre un alto riesgo de vulneración de derechos fundamentales debido a la presencia y actuación de grupos armados ilegales. Según explicó Marín, esta alerta evidencia la necesidad de reforzar las acciones de prevención y protección para la población civil, especialmente en zonas con disputas armadas persistentes.

Tras la masacre, la Defensoría participó en un Consejo de Seguridad extraordinario, en el que requirió a las autoridades competentes avanzar en la realización de las necropsias médico-legales y garantizar una respuesta institucional oportuna. “Es indispensable que las investigaciones permitan esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, insistió la defensora.

La entidad exhortó a la Fiscalía General de la Nación a adelantar investigaciones eficaces; al Ministerio del Interior, a coordinar la implementación de medidas integrales de prevención y protección individual y colectiva; y al Ministerio de Defensa, a adoptar las acciones necesarias de despliegue de la Fuerza Pública para proteger a la población civil frente al accionar de los grupos armados ilegales. Asimismo, hizo un llamado directo a estas estructuras para que “respeten de manera estricta el derecho a la vida y la integridad de la población civil”.

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, reiteró que las acompaña en este momento de dolor y aseguró que mantendrá un seguimiento permanente a la situación y a la respuesta del Estado, en cumplimiento de su mandato constitucional.

