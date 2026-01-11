El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Los robots se parecen cada vez más a los humanos? Experto explicó

El profesor Juan David Gutiérrez, experto en políticas públicas e inteligencia artificial, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para analizar el impacto de la robótica y las maquinas en la sociedad.

Gutiérrez explicó que, aunque no estamos en un punto de reemplazo total, la tecnología ha avanzado hacia la “antropomorfización”, es decir, la tendencia humana de otorgar características y sentimientos a los objetos.

Según el experto, esto ya se observa en robots diseñados para acompañar a adultos mayores con demencia o en juguetes para niños que ahora integran inteligencia artificial generativa.

Más allá de la utilidad que puede tener, Gutiérrez también resaltó los riesgos de salud mental y privacidad que esto puede tener, pues alertó sobre el mercado de “avatares de personas fallecidas” en Asia y el auge de los bebés hiperrealistas, advirtiendo que estas tecnologías pueden generar una dependencia emocional peligrosa.

“Estamos borrando la línea entre lo humano y lo no humano”, señaló, mencionando incluso casos legales de disputas por la custodia de estos muñecos tras separaciones de pareja.

Gutiérrez también compartió su visión sobre la soledad moderna: “Hay un mercado muy grande de personas solas y las empresas lo saben”.

Por lo anterior, Gutiérrez destacó que el camino no es prohibir, sino apostarle a la “alfabetización digital”, enseñando a la sociedad a entender las funcionalidades y, sobre todo, los riesgos de estas nuevas invenciones robóticas.

Escuche la entrevista completa aquí:

