El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Lu Baccassino sobre el estoicismo: “No debe confundirse con la falta de emociones”

Lu Baccassino, creadora de contenido, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar del estoicismo, una herramienta que sirve para enfrentar la incertidumbre y el caos que se vive en nuestra sociedad actual.

Baccassino comenzó explicando que el estoicismo no debería confundirse con la falta de emociones o la frialdad, sino que esta es una filosofía que nos puede ayudar que cosas están bajo nuestro control y cuáles no.

La creadora de contenido también habló del término de la “dicotomía del control”, lo que definió como una de las claves que tienen los estoicos para vivir más tranquilos y ser una buena persona, resaltando, como lo hizo previamente, que cosas se pueden controlar y cuáles no.

Finalmente, Baccasino terminó comentando que para ella, la filosofía “es como medicina para el alma”, y comentó sobre los estilos de apego, pues con estas, las personas buscan estar más tranquilas o seguras, así como sentirse seguras en la intimidad.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Lu Baccassino sobre el estoicismo: “No debe confundirse con la falta de emociones” 13:26 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: