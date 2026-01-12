Alcaldía de Bogotá rechazó cuestionamientos al aumento de la tarifa de TransMilenio

Cómo pedir la devolución del pasaje en TransMilenio: paso a paso y casos en que aplica el reembolso

Luego de que el Ministerio de Transporte, en cabeza de María Fernanda Rojas, cuestionara el aumento del 10.9% al pasaje de TransMilenio en Bogotá, y que anunciara medidas junto con la Superintendencia de Transporte, el secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva Moyano, se pronunció, asegurando que es un tema contra el alcalde, Carlos Fernando Galán.

“Es increíble que en lugar que buscar soluciones quieran convertir esto en un tema contra Carlos Fernando Galán y TransMilenio”, dijo Silva.

Así mismo, el alto funcionario aseguró que el incremento del transporte público se hizo en todo el país y no solo el Bogotá, como insiste el Gobierno.

“El incremento ha sido en todo el país. Incluso donde el transporte es operado por empresas estatales directamente. En todas las ciudades hemos tenido que subir la tarifa para poder pagar el incremento del 23,7% del salario mínimo”, agregó.

Por último, Silva pidió buscar alternativas ante el impacto que ha tenido el aumento del salario mínimo en tarifas como las del transporte público.

“Le insisto: por favor, siéntense con todas las ciudades y revise los números. Hay que buscar alternativas para mitigar el impacto de esta decisión”, concluyó.

