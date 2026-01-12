¿Por qué los tigres tienen rayas en su pelaje? Funcionan como las huellas dactilares en los humanos

Desde las épocas más remotas del Planeta Tierra, desde los primeros seres vivos y los primeros organismos, cada uno desarrolló con los años características puntuales que los diferenciaban de los demás.

Estas características, por lo general, siempre han cumplido funciones anatómicas ya sea para cumplir funciones reproductivas o para cazar o defenderse.

Es por eso que dentro de la larga lista que comprende el Reino Animal encontramos especies con colmillos, cuernos, con partes de su cuerpo que alumbran, con pieles escamosas o peludas, con veneno, altos o bajos y, en este caso, con rayas.

Así es, las rayas o los patrones en el pelaje son de las características más típicas en los animales. Las encontramos desde hace millones de años en épocas como el jurásico, con los dinosaurios, hasta en la actualidad, con animales domesticados como los gatos.

Sin embargo, en esta ocasión no hacemos un recuento de los animales que tienen rayas en su cuerpo, sino el porqué las tienen. Como los tigres, uno de los conocidos ‘reyes’ de la selva.

El tigre: aunque se crea que es un felino, en realidad no lo es

Aunque muchas personas piensen que el tigre es un felino, la verdad del asunto es que no lo es. Estos animales feroces son del género Pantherinae, que pertenece a la familia de los félidos (Felidae).

Según explica la Enciclopedia de la Vida (EOL), los félidos son diferentes a los felinos. La principal diferencia es que los félidos pueden rugir, mientras que en los felinos algunos no lo hacen, por ejemplo el guepardo o gato, que emiten más bien un maullido.

Ahora, este animal, el tigre, es uno de los más conocidos en el mundo, y según explica la reconocida y destacada revista National Geographic, “existen seis subespecies de este, en las cuales un 80% pertenece a ejemplares del tigre de bengala (Panthera tigris tigris)”, un ejemplar que, lamentablemente, está en peligro de extinción.

El pelaje del tigre: ¿cuántas rayas tienen?

Pues bien, según NatGeo, el pelaje del tigre que se caracteriza por ser anaranjado con rayas negras, es variado en cada animal, especialmente debido al género.

Los machos, según dice, tienen más cantidad de rayas, mientras que las hembras tienen menos.

Según explican la EOL, citada por la revisa, “cada tigre suele tener menos de 100 rayas en su cuerpo y conforman un patrón único e irrepetible en la naturaleza”.

El pelaje para el tigre, lo que la huella dactilar para el humano

Como se explicó, el pelaje en cada tigre siempre es diferente, algo similar a lo que pasa con los pumas o leopardos.

Más aún similar a lo que pasa en los humanos con las huellas dactilares, que son todas diferentes y sirven como un método de identificación.

“Son un signo de distinción entre ejemplares y puede ayudar a identificar a cada uno de ellos cuando no están dispersos en solitario. Las rayas del tigre funcionan al igual que las huellas dactilares de las personas ”, subraya la revista.

¿Por qué los tigres tienen rayas en su pelaje?

Pues bien, la respuesta a esta pregunta es sencilla: los tigres tienen rayas por una simple razón: porque les sirven como camuflaje. Las rayas les dan una ventaja a estos animales para poder cazar.

Adicionalmente, también como método de defensa: camuflarse a la hora de ser cazado.

Dato curioso: las rayas de tigre están en su piel, no en su pelaje

Como dato curioso, NatGeo explica que “el modelaje de sus rayas se encuentra en la piel, no es una distinción que nace de su pelaje. De tal modo que, si el animal es afeitado, sus rayas aún pueden ser distinguidas en su cuero”.

