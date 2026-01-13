El Paris FC sorprendió y ganó al PSG por 1-0 y lo eliminó de la Copa de Francia

Jugadores del Paris FC celebran su victoria ante el PSG por la Copa de Francia, el 12 de enero de 2026. FOTO: Xavier Laine/Getty Images / Xavier Laine

El París Saint Germain, doble defensor del título, fue eliminado por 1-0 en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia por su vecino de patio, el París FC, ascendido a la Ligue 1 esta temporada, este lunes 12 de enero en el Parque de los Príncipes.

Jonathan Ikoné, delantero formado en el PSG, marcó (74′) el único tanto del partido en una de las pocas incursiones de su equipo en el campo del campeón de Europa, que multiplicó las ocasiones sin lograr encontrar premio.

Esta eliminación sorpresa constituye el primer contratiempo importante en la temporada del PSG, que cerró un histórico 2025 con seis títulos (Ligue 1, Copa de Francia, Trofeo de Campeones, Champions League, Supercopa de Europa y Copa Intercontinental) de siete competiciones disputadas (final perdida en el Mundial de Clubes).

La semana pasada añadió un nuevo Trofeo de Campeones -la Supercopa de Francia- al derrotar en los penales al Marsella en Kuwait.

Hay que remontarse a la temporada 2013-2014 para ver al PSG eliminado en dieciseisavos de la Copa, y eso ilustra aún más el rendimiento de los jugadores de Stéphane Gilli, vecinos -el estadio está en la calle del frente- del PSG.

Los jugadores del París FC lograron incomodar a los campeones de Europa, que apretaron hasta el final, como en el cabezazo fallado de Désiré Doué al 90+6′ y el disparo de Vitinha detenido por Obed Nkambadio, muy acertado este lunes.

Tras la victoria del PSG en Ligue 1 por 2-1, hace ocho días hizo falta este segundo derbi en una semana para ver al Paris FC lograr la hazaña, pese a un claro dominio y posesión por parte de los jugadores de Luis Enrique.

Con un equipo retocado a pesar de la presencia de varios titulares (Vitinha, Fabián Ruiz, “Kvara”, Barcola, Pacho o Chevalier), los vigentes campeones no encontraron la manera de batir a Nkambadio.

En una de las pocas ocasiones del Paris FC, Ikoné sorprendió a Chevalier con un disparo cruzado.

En el último cuarto de hora el PSG asedió la portería rival, pero esta vez no hubo milagro.

Observe el resumen de la victoria del Paris FC ante el PSG por la Copa de Francia:

