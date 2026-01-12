¿Cuándo será el partido inaugural del Mundial 2025? Fecha, hora en Colombia y sede

Trofeo de la Copa del Mundo 2026. Foto: Getty Images. / Michael Regan - FIFA

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 ya está cerca. La FIFA ya dio a conocer cómo quedó la fase de grupos, y también, el calendario completo de todo el certamen.

Sin embargo, hay dudas siempre puntualmente con las fechas clave del Mundial, como la final o incluso, el partido inaugural.

Por eso, en W Radio le contamos.

¿En cuáles estadios jugará la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia jugará en tres sedes (estadios) diferentes durante la fase de grupos del Mundial 2026. En W Radio le contamos.

Colombia debutará contra Uzbekistán en el mítico estadio Azteca, de la Ciudad de México, escenario que acogerá su tercer mundial y, que además, ha visto leyendas del fútbol, como a Diego Armando Maradona levantando el trofeo de la Copa del Mundo de 1986 con Argentina.

Su segundo juego, contra el ganador de un repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo, tendrá lugar en México también, pero en otra ciudad: Guadalajara. Allí, Colombia jugará en el estadio Akron, casa de las Chivas, uno de los equipos más grandes y tradicionales de ese país.

Finalmente, la ‘Tricolor’ cambiará de país e irá a Estados Unidos a jugar la última fecha de la fase de grupos contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. Será en el estadio Hard Rock de Miami. En este escenario los dirigidos por Néstor Lorenzo perdió la final de la Copa América contra Argentina en 2024.

¿Cuándo se juegan las fases finales del Mundial de 2026?

Ronda de 32avos

Esta ronda se disputará del 28 de junio al 3 de julio.

Ronda de octavos de final

Los octavos de final del Mundial de 2026 se llevarán a cabo del 4 al 7 de julio.

Cuartos de final

Los cuartos del certamen mundialista serán del 9 al 11 de julio.

Semifinales

Las semifinales del Mundial serán el 14 y 17 de julio en Arlington y Atlanta.

Tercer puesto

Será el 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será el 19 de julio.

El partido de la final se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

en el El juego será a las 2:00 de la tarde, hora Colombia.

¿Cuándo se juega el primer partido del Mundial 2026?

Pues bien, una vez explorados los estadios y equipos que enfrentará Colombia y, además, las fases finales, en W Radio nos devolvemos al comienzo y le contamos la fecha, la hora y la sede del partido inaugural del Mundial 2026.

El partido inaugural será México contra Sudáfrica. Partido, también inaugural, que ya se repitió, en esa ocasión fue justamente para el Mundial de Sudáfrica de 2010, cuando ambas selecciones empataron 1-1 en el estadio de Johannesburgo.

Para esta vez, el partido será en Ciudad de México, y se jugará en el mítico Estadios Azteca.

El juego será el 11 de junio de 2026, a las 2:00 de la tarde hora Colombia.

