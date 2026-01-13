Estos son los meses que no tendrán festivos en 2026: en total serán 18 días feriados
Acá le contamos la razón por la que no hay días festivos en algunos meses del 2026.
Sin lugar a dudas, Colombia hace parte del listado de países con más días festivos en el mundo, jornadas de gran beneficio para los trabajadores, más aún si se trata de puentes festivos, pues pueden planear vacaciones, viajes cortos, reuniones de amigos o familiares e incluso programar fiestas y celebraciones.
- Puede leer: ¿Cuáles son los festivos en Colombia en enero de 2026? Día y significado de la celebración
Según ‘Public Holidays Global’, el territorio nacional está en el top cinco de países de América Latina con más festivos.
Si bien es vital el trabajo para el ser humano, también se hace necesario contar con estos momentos de descanso.
Para el 2026, Colombia tendrá 18 días feriados; esto, gracias a la ley que mueve los festivos que no caen en día hábil a los lunes, facilitando así los puentes y el turismo.
Se trata de la Ley Emiliani, una legislación que permite disfrutar de varios fines de semana largos. Esta norma, implementada con la finalidad de promover el turismo y facilitar el descanso de los trabajadores, tiene un impacto directo en la organización de las actividades laborales y en la planificación de las vacaciones familiares.
Festivos en Colombia para el año 2026
Enero (dos festivos)
- Enero 1: Año Nuevo
- Enero 12: Reyes Magos
Marzo (un festivo)
- Marzo 23: Día de San José
Abril (dos festivos)
- Abril 2: Jueves Santo
- Abril 3: Viernes Santo
Mayo (dos festivos)
- Mayo 1: Día del trabajo
- Mayo 18: Ascensión de Jesús
Junio (tres festivos)
- Junio 8: Corpus Christi
- Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús
- Junio 29: San Pedro y San Pablo
Julio (un festivo)
- Julio 20: Día de la independencia
Agosto (dos festivos)
- Agosto 7: Batalla de Boyacá
- Agosto 17: Asunción de la Virgen
Octubre (un festivo)
- Octubre 12: Día de la raza
Noviembre (dos festivos)
- Noviembre 2: Todos los Santos
- Noviembre 16: Independencia de Cartagena
Diciembre (dos festivos)
- Diciembre 8: Inmaculada Concepción
- Diciembre 25: Navidad
En este sentido, son dos meses los que no cuentan con ningún festivo, es decir que, para muchos, serán los meses más largos del año.
- Puede leer: Confirmado el CALENDARIO DE FESTIVOS 2026 en Colombia: Empleados celebran, pues serán más de 15
Se trata de febrero y septiembre.
Para estos meses (septiembre y febrero) no se conmemora alguna fecha que pueda ser considerada como festividad, salvo el día de San Valentín y del Amor y la amistad, que para las leyes colombianas no representa lo suficiente para ser considera un día feriado.
Lo anterior se da porque en el país durante este mes no ha sucedido algún hecho que permita tener un festivo a lo largo de sus 30 días.