Estos son los meses que no tendrán festivos en 2026: en total serán 18 días feriados

Sin lugar a dudas, Colombia hace parte del listado de países con más días festivos en el mundo, jornadas de gran beneficio para los trabajadores, más aún si se trata de puentes festivos, pues pueden planear vacaciones, viajes cortos, reuniones de amigos o familiares e incluso programar fiestas y celebraciones.

Según ‘Public Holidays Global’, el territorio nacional está en el top cinco de países de América Latina con más festivos.

Si bien es vital el trabajo para el ser humano, también se hace necesario contar con estos momentos de descanso.

Para el 2026, Colombia tendrá 18 días feriados; esto, gracias a la ley que mueve los festivos que no caen en día hábil a los lunes, facilitando así los puentes y el turismo.

Se trata de la Ley Emiliani, una legislación que permite disfrutar de varios fines de semana largos. Esta norma, implementada con la finalidad de promover el turismo y facilitar el descanso de los trabajadores, tiene un impacto directo en la organización de las actividades laborales y en la planificación de las vacaciones familiares.

Festivos en Colombia para el año 2026

Enero (dos festivos)

Enero 1: Año Nuevo

Año Nuevo Enero 12: Reyes Magos

Marzo (un festivo)

Marzo 23: Día de San José

Abril (dos festivos)

Abril 2: Jueves Santo

Jueves Santo Abril 3: Viernes Santo

Mayo (dos festivos)

Mayo 1: Día del trabajo

Día del trabajo Mayo 18: Ascensión de Jesús

Junio (tres festivos)

Junio 8: Corpus Christi

Corpus Christi Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús Junio 29: San Pedro y San Pablo

Julio (un festivo)

Julio 20: Día de la independencia

Agosto (dos festivos)

Agosto 7: Batalla de Boyacá

Batalla de Boyacá Agosto 17: Asunción de la Virgen

Octubre (un festivo)

Octubre 12: Día de la raza

Noviembre (dos festivos)

Noviembre 2: Todos los Santos

Todos los Santos Noviembre 16: Independencia de Cartagena

Diciembre (dos festivos)

Diciembre 8: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Diciembre 25: Navidad

En este sentido, son dos meses los que no cuentan con ningún festivo, es decir que, para muchos, serán los meses más largos del año.

Se trata de febrero y septiembre.

Para estos meses (septiembre y febrero) no se conmemora alguna fecha que pueda ser considerada como festividad, salvo el día de San Valentín y del Amor y la amistad, que para las leyes colombianas no representa lo suficiente para ser considera un día feriado.

Lo anterior se da porque en el país durante este mes no ha sucedido algún hecho que permita tener un festivo a lo largo de sus 30 días.