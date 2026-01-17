Gobierno de Trump investiga a autoridades de Minnesota por supuesta “obstrucción” al ICE

El Departamento de Justicia, del presidente de EE.UU., Donald Trump, inició este viernes 16una investigación contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, para determinar si ambos funcionarios han obstaculizado la labor de agentes federales de migración.

Ambos funcionarios fueron citados por la fiscalía a 10 días del tiroteo mortal protagonizado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis, que le costó la vida a la estadounidense Renee Good, de acuerdo con medios estadounidenses que citan a funcionarios federales.

Puede leer: Agente de ICE disparó en la pierna a una persona en Mineápolis al intentar arrestarlo

El Departamento de Justicia cuestiona si las declaraciones emitidas por Walz y Frey, rechazando la presencia de ICE en el estado, podrían ser constituidas como una interferencia a la labor policial.

Walz y Frey han denunciado sentirse excluidos de la investigación del asesinato y expresaron su preocupación de que el Departamento de Justicia no esté realizando un proceso imparcial.

Por su parte, funcionarios de la administración Trump han acusado a los líderes demócratas de Minnesota de corrupción y falta de fiabilidad en la gestión de la investigación.

Le puede interesar: Caso Renee Good: ¿Estadounidenses quieren abolir el ICE? Esto dicen diferentes encuestas

La polémica se intensifica en el marco de la demanda presentada esta semana por el fiscal general de Minnesota contra el gobierno federal, alegando que el incremento de agentes de inmigración constituye una “invasión federal” inconstitucional y viola la soberanía estatal.

La ley bajo la cual se investiga a Walz y Frey contempla la conspiración para obstruir investigaciones federales, una figura legal similar a la aplicada en casos de manifestantes acusados de impedir el trabajo de agentes de inmigración, de acuerdo con el Washington Post.

Por su parte, Trump insistió este viernes en que intervendrá en el estado de Minnesota para frenar las protestas contra la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) “si se ve obligado” y aseguró que si lo hace resolverá la situación “de forma rápida y eficaz”.

“Si me veo obligado a actuar, lo resolveré rápida y eficazmente”, aseguró Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.

El miércoles 14 de enero, un agente de ICE disparó en Mineápolis contra un inmigrante venezolano, hiriéndolo en la pierna, durante un operativo de arresto, intensificando el rechazo de la población a las fuerzas federales.