Joe Biden al volante en una camioneta eléctrica

El presidente Joe Biden, condujo la nueva camioneta eléctrica F-150 de Ford en su visita a la planta de la marca de automóviles en la ciudad de Michigan. El mandatario que siempre ha mostrado su gusto por los vehículos busca promover el uso de estos con energía renovable y menos contaminante.

La compañía automotriz promocionó su camioneta eléctrica durante la visita de Biden, la cual tendrá una autonomía que permitirá conducir más de 450 kilómetros con solo una carga de batería, mientras que su costó estará entre los 60.000 y 70.000 dólares.

“Este vehículo es veloz”, afirmó el presidente a los reporteros al mismo tiempo que les decía que pisaría el acelerador y saldría a 80 millas por hora (123 km/h), pero no llegó a esa velocidad.

Pres. Biden floors electric Ford truck in test drive as he pushes infrastructure plan: “This sucker’s quick.” https://t.co/4pyxutKGt2 pic.twitter.com/NRg7Bbvua3