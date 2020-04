A pesar del confinamiento, siguen matando a los líderes sociales en Colombia

De acuerdo con Indepaz en lo que va del año han asesinado a 72 personas defensoras de derechos. A pesar del confinamiento, continúa el asesinato sistemático a líderes sociales en Colombia.

Luis Olave, líder social en el departamento de Chocó denunció que "todo está quieto por la pandemia, pero nuestra vida está en riesgo. Los escoltas también tienen limitaciones para salir y nos están reteniendo aún más".

Olave dijo que "Regresé al país por un compromiso que hice, dijeron que me daban todas las garantías pero estas no están. Aquí no hay garantías para los líderes sociales (...) me gustaría volverme a ir".

Por su parte, Camilo González Posso, director de Indepaz mencionó que "las situaciones más críticas se están presentando en Cauca y Antioquia. Lo que se presentó en Toribío es muy grave".