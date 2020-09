Advierten aumento en costos de energía y restricciones del suministro en el mediano plazo

La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales, Asoenergía, manifestó que la demora en la expedición de licencias ambientales y los procesos de consulta previa, están generando retrasos en el desarrollo de los proyectos de infraestructura energética en el país, lo cual traerá como consecuencia aumento en los costos de energía y restricciones del suministro en el mediano plazo.

De acuerdo al Informe Sectorial No. 6 de agosto del presente año, sobre el comportamiento de la Demanda de Energía en Colombia publicado por el gremio, se expuso que además de la pandemia del COVID-19, los retrasos que están presentando los proyectos energéticos se deben a cuellos de botella representados por las dificultades que se observan en los procesos de consulta previa y el licenciamiento ambiental, añadiendo que “Las medidas de cierre adoptadas han generado inconvenientes y retrasos en el desarrollo de diferentes obras de infraestructura energética”.

Ante el escenario, Sandra Fonseca, directora Ejecutiva de Asoenergía, explicó que según reveló recientemente el Ministerio de Minas y Energía, el 50% de la capacidad de energías renovables no convencionales adjudicadas en las subastas del año 2019, tienen riesgo de no ingresar a tiempo con la energía asignada, incluyendo algunos proyectos esenciales a desarrollarse en el norte del país como la línea Colectora I y las redes para conectar a los proyectos a dicha línea de transmisión.

Le puede interesar:

La dirigente gremial en su pronunciamiento agregó que “el promedio del costo unitario de las restricciones tuvo un incremento de 11.8% en el mes de agosto con respecto al mes de julio de 2020 y se ubicó en 16.8 $/kWh. Este comportamiento se mantendrá estructuralmente, dado que la expansión en infraestructura de transmisión no se ha solucionado de raíz y los proyectos en expansión sufren retrasos constantes en sus fechas de entrada en operación esperadas”, indicó la dirigente gremial.

Asoenergía aseguró que, apoya la reactivación económica del país, sin embargo, advirtió que debe ir acompañada de decisiones regulatorias fundamentales para que se cumplan los planes de expansión y se cuente con precios competitivos que requiere la demanda, seguido a esto Forero, dijo “sugerimos que las tarifas de energía se establezcan en pesos y no en dólares, que las tarifas reflejen los planes de inversiones reales y no los estimados, y que dichos planes sean el reflejo del comportamiento de la demanda”.

Finalmente, Asoenergía expresó que no comparte la propuesta de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, en la resolución 158 de 2020, donde en situaciones de retraso se define una opción para plantas en construcción con OEF asignadas que al inicio del período de vigencia de la obligación (IPVO) no alcanzan la capacidad efectiva neta (CEN) declarada, manifestado que “dicha medida no asegura ni permite contar con la energía que requiere el mercado para que se asegure el equilibrio entre una oferta oportuna y los requerimientos de la demanda”.