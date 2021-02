Alarma en Cambio Radical: segundo senador más votado tampoco volverá en 2022

El algoritmo de este lunes nos lleva a Cambio Radical porque desde hace varios días hemos registrado la difícil situación que ese partido tendrá que afrontar el próximo año, por cuenta del hueco que tendrá la lista al Senado por cuenta de la decisión de Rodrigo Lara de renunciar a esa casa política, y de Germán Varón Cotrino de no volver a aspirar al Congreso de la República.



Pues la situación se agrava porque supimos que el segundo senador más votado del partido y el noveno más votado del país, Luis Eduardo Díaz Granados, que hace parte del grupo político de la familia Char, decidió no volver al Congreso. Supimos que en las próximas semanas notificará a las directivas del Partido de su decisión, dejando un hueco de 117 mil votos.

En total, las bajas de Diaz Granados, Lara y Varón dejarían un vacío de más de 265 mil votos, lo que tiene muy preocupados a varios miembros de esa colectividad que ven en Germán Vargas Lleras la única forma de impedir una debacle en Cambio Radical, que hoy es la segunda bancada en el Senado, con 14 curules, detrás del Centro Democrático.



Así que la presión aumenta para el exvicepresidente que ha dicho a personas cercanas que no tiene previsto volver al Congreso; sin embargo, hoy parece no haber otro camino para evitar que Cambio Radical haga agua en las elecciones legislativas.