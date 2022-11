'Alianza del Pacífico amortigua crisis económica mundial para sus naciones': Sebastián Piñera

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que un arco amortiguador para Colombia, Chile, Perú y México, frente a la crisis europea que ya permea el resto de las economías, es precisamente la Alianza del Pacífico que se concretó hace una semana en Antofagasta, Chile.



Piñera aseveró que aunque el panorama no es alentador por la desaceleración económica que está viviendo el viejo continente, no se puede caer en medidas proteccionistas y, en cambio, hay que confiar en América Latina como motor de crecimiento financiero.



El mandatario del país suramericano citó como buen indicador el descenso en las tasas de desempleo, particularmente en Colombia y Chile: "Seguimos ofreciendo, creando empleos y, por tanto, es muy importante que de esta cumbre salga un acuerdo que permita una vez por todas tomar las medidas que van a permitir al mundo recuperar una época de crecimiento".



Finalmente, Piñera dijo que no estaba de acuerdo con el proteccionismo porque lo único generaba era un riesgo de desaceleración total de la economía de las naciones.