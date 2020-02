Álvaro Gómez no aceptó golpe de estado en mi contra y por eso lo mataron: Ernesto Samper

Ante la Comisión de la Verdad el expresidente Ernesto Samper entregó su versión sobre quiénes estarían detrás del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, según el exmandatario un grupo conocido como “Los Conspiradores” planearon darle un golpe de estado. Según Samper, así se lo relató Eduardo Matuc, un amigo de Álvaro Gómez.

“Pocos días antes de morir, Álvaro me llamó y me dijo que le llevara el libro de contabilidad, que era la clave de los altos, para referirnos al organigrama de los altos mandos militares. Cuando llegué a su casa estaba particularmente exaltado y me dijo: Eduardo me quieren meter en un golpe de estado y yo a eso no le jalo, si yo llego a la presidencia llego con este dedo, que se utilizaba antes para sufragar, además agregó: Samper es un buen tipo, no meto la mano en la Candela por él, pero es una buena persona“. Según Samper este relato ya se encuentra en un expediente de la Fiscalía General .

Le puede interesar: Magistrado del CNE pide investigar campaña de Iván Duque por declaraciones de Aida Merlano

El exmandatario agregó que al ex embajador de los Estados Unidos en Colombia, Myles Frechette, también le consultaron sobre un posible golpe durante su gobierno, a lo que el dijo que no creía “que Serpa y Samper tengan nada que ver, creo que el crimen lo cometieron derechistas y militares que pensaron en el golpe, que habían hablado con Álvaro Gómez Hurtado y él les dijo que no”.

Según Samper, el exfuncionario americano añadió que “el golpe sin Gómez hubiera sido visto como una burda intervención de la derecha, creo que por esa "negación" mataron a Gómez Hurtado”.

Con respecto al proceso 8.000 y la supuesta vinculación de su campaña con el cartel de Cali, que lo habría financiado, Samper dijo que varios miembros de su equipo utilizaron su campaña para lavar dinero a ese cartel.

Lea en W Radio: Niegan casa por cárcel al coronel Hugo Aguilar

“Los administradores de la campaña montaron un lavadero. Cuando termina la primera vuelta empezamos a buscar la financiación de la segunda y yo personalmente tuve un compromiso con el empresario Julio Mario Santo Domingo, para conseguir algunos recursos en Estados Unidos, esos recursos se habían depositado en la cuenta del director de la campaña, uno recursos importantes que iban a ser monetizados y utilizados en la campaña y así sucedió. Cuando llegó el dinero en efectivo nosotros entendíamos que era el que venía de Estados Unidos, pero era el dinero que los administradores habían convenido con el Cartel de Cali y por una ventanilla salían los dineros del cartel y el dinero legal permanecía en EE.UU. eso explica porque no nos enteramos".