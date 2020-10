Amanezca bien informado con La W este 23 de octubre

En medio de la polémica, tumban moción de censura contra Mindefensa antes de debate

Con 58 votos a favor, la Plenaria del Senado aprobó una proposición del senador Ernesto Macías para no llevar a cabo el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, promovido por el senador Jorge Robledo, por considerar que el tema de las tropas norteamericanas en territorio colombiano ya fue resuelto en los estrados judiciales.

"El fundamento que se aduce en la solicitud carece de objeto, luego del pronunciamiento del Consejo de Estado, el pasado 15 de octubre, y la terminación del trámite de incidente de desacato por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El senador Robledo criticó esta maniobra y la calificó como "una jugadita" proveniente directamente del Palacio Presidencial.

"Es evidente que la Casa de Nariño está empujando esto por el camino del autoritarismo, por el camino de desconocer los más elementales derechos de los congresistas", aseguró Robledo.

En protesta a la proposición y a la decisión del presidente del Senado de someterla a votación, los partidos de oposición se retiraron de la sesión.

Roy Barreras advierte que 36 niños y niñas han muerto por balas de la Fuerza Pública

Durante un debate de control político contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el senador Roy Barreras aseguró que 36 menores de edad han muerto por acción de la Fuerza Pública.

"Yo tengo que contarles hoy que no han sido ocho, hay más muertos. Han sido 36 niños y niñas (...) desde los 12 años hasta los 18 muertos por balas de la Fuerza Pública", aseguró.

Barreras también señaló que "54 niñas fueron violadas" y señaló a Trujillo de engañar a la ciudadanía sobre las cifras de las masacres.

"En este año 2020, ministro, van 68 masacres y ustedes van a ver en los videos que haré públicos al ministro, después de una operación en el Arauca, diciendo que las masacres son las mismas de siempre con los mismos masacradores de siempre, que no pasa nada raro. No es cierto, ministro. Usted ha engañado a los colombianos, inclusive con cifras de este mismo gobierno".

El senador también señaló al ministro de tener como instructor de Derechos Humanos, en la Escuela de Derechos Humanos del Ejército, a Fernando Vargas Quemba, a quien acusó de ser "un neonazi que tiene fotografías en actos públicos en su sede de Adolfo Hitler (...) que escribe en favor del nazismo".

Accidente de helicóptero de militares se dio por falta de combustible: Roy Barreras

Durante su debate de control político al ministro de Defensa, el senador Roy Barreras aseguró que accidente de un helicóptero el 21 de julio de 2020, en el que murieron 11 miembros del Comando de Operaciones Especiales del Ejército, se produjo por falta de combustible y que el ministro Carlos Holmes Trujillo sabía sobre este hecho.

El congresista aseguró que, al piloto de la aeronave, quien sobrevivió al accidente, le ordenaron sobrevolar mientras esperaba unos helicópteros Arpía que nunca llegaron.

"Esta es una operación que jamás había fallado con este comando de Operaciones Especiales porque son los mejores hombres de la República, los más experimentados", aseguró.

Barreras también denunció que en plena pandemia se destinaron 12 millones de dólares para comprar "un helicóptero italiano de lujo que no se necesitaba".

Barreras señaló que el seguro del helicóptero Bell, que transportaba al presidente de la República y que se accidentó, no alcanzaba para pagar la nueva aeronave y que, en todo caso, esta no se necesitaba.

Magistrado Eduardo Cifuentes es el nuevo presidente de la JEP

La W conoció en primicia que luego de cuatro horas de deliberación y votación, 33 magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz eligieron al magistrado Eduardo Cifuentes como nuevo presidente del tribunal especial. Cifuentes obtuvo 29 votos mientras que el voto en blanco 4.

El nuevo presidente de la JEP fue magistrado de la Corte Constitucional (1991-2000) y Defensor del pueblo (2000-2003).

También cuenta con experiencia como director de la división de derechos humanos de la Unesco (2003-2005) e hizo parte del grupo nacional de arbitraje de la Corte Internacional de La Haya. En su hoja de vida también figura la autoría de 21 publicaciones.

En la vicepresidencia del tribunal especial estará la magistrada Alexandra Sandoval quien hace parte de la Sala de Amnistía e indulto y ganó con 22 votos, superando a la magistrada Sandra Jeannette Castro quien obtuvo 10 votos mientras que el voto en blanco 1.

El nuevo presidente Eduardo Cifuentes sucederá a Patricia Linares en el cargo y lo ocupará por los próximos 2 años.

Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, respaldó a la JEP

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet respaldó el trabajo de todo el Sistema Transicional derivado del Acuerdo de Paz con las Farc al resaltar su papel como piedra angular de la implementación de lo pactado.

"...quisiera reconocer los avances significativos logrados por estas instituciones y la valentía de todos aquellos que están trabajando para que se conozca la verdad", se lee en su declaración.

Además, urgió al estado y a las autoridades colombianas a cooperar y apoyar la independencia judicial del Sistema, así como garantizar su autonomía financiera.

"...insto a las autoridades del Estado a apoyar y cooperar incondicionalmente con el sistema de justicia transicional, así como garantizar la plena independencia de sus mecanismos, incluyendo su autonomía financiera y la posibilidad de operar en un entorno seguro", expresó.

La Alta Comisionada también recordó la importancia de que se obtenga verdad plena por parte de los actores involucrados en los crímenes acaecidos durante el conflicto.

"La verdad y la rendición de cuentas para los crímenes cometidos es crucial para restaurar la dignidad de las víctimas y contribuir a la reconciliación, para el beneficio de toda la sociedad colombiana" afirmó.

Su pronunciamiento se produjo luego de una reunión con la magistrada Patricia Linares hasta este jueves presidenta de la JEP, el padre Francisco de Roux presidente de la Comisión de la Verdad y la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas Luz Marina Monzón.

La voz de Salvatore Mancuso es importante: Comisión de la Verdad

Para la Comisión de la Verdad, la presencia del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso en el encuentro por la verdad de los pueblos indígenas, es un gran paso hacia el esclarecimiento de los hechos victimizantes que sufrieron esas comunidades durante el conflicto armado.

"La voz de Salvatore es importante para las víctimas, es importante para el país y es importante para el proceso de esclarecimiento", afirmó la comisionada Patricia Tobón.

La Comisionada además contó que el acercamiento con el excomandante del Bloque Catatumbo se dio por medio de cartas escritas por los mismos cabildos indígenas en las que pedían que Mancuso acudiera a la Comisión a darles respuesta sobre la violencia que vivieron.

"Es así como Salvatore llega por solicitud de las víctimas, de las comunidades indígenas, afectadas por el conflicto", expresó.

Durante el encuentro se abordarán los diferentes hechos victimizantes que vivieron las comunidades indígenas por cuenta de los paramilitares y las Farc, tales como 742 masacres, 17.282 homicidios, 28.603 confinamientos y también desplazamiento forzado de sus territorios, punto en el que la cifra llegó a 362.795 víctimas.

Colombia alcanzó 29.636 muertes por COVID-19; y se registraron 8.570 nuevos casos

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 990.270 casos de COVID-19, con 8.570 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 29.636, con 172 decesos en las últimas 24 horas.

Los recuperados ya son 893.712. Se procesaron 51.544 pruebas (PCR: 30.840 y Antígenos: 20.704).

Hay 1.378 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

Fiscalía asegura que Luis Fernando Andrade tenía intereses políticos

Durante la audiencia que se adelanta en los juzgados contra Luis Fernando Andrade, la Fiscalía señaló que tras la adjudicación irregular de la vía Ocaña-Gamarra hubo intereses políticos.

En el juicio contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, el ente acusador señaló que Andrade buscó lograr “una posición en el medio político, con posiciones a futuro” para llegar al Ministerio de Transporte “con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Aquí se identificó entonces un interés político”.

“Autorizar una adición a una mega vía que sirvió para dar el visto bueno para que se adelantara la financiación de la campaña política de reelección Santos 2014-2018”. Señala la fiscalía en medio de la audiencia

“Con estas actuaciones el señor Luis Fernando Andrade puso a disposición de los intereses políticos, económicos y corruptos la institución pública Agencia Nacional de Infraestructura y CorMagdalena”, cuestionó el fiscal del caso.

Por su parte, la defensa de Andrade, señaló que la Fiscalía incluyó evidencias que no podrá usar en el juicio como testimonios de personas vinculadas el caso de corrupción y que recibieron beneficios judiciales.

Concluye la defensa asegurando que el hombre de Odebrecht en la ANI no era Andrade sino su subalterno Juan Sebastián Correa.

Tribunal ordena a Sayco entregar soportes contables al socio Héctor Fabio Martínez

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dejó en firme el fallo de primera instancia que ampara los derechos del Socio de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Sayco.

Según un juez de la República, la entidad contestó de manera ambigua al señor Héctor Fabio Martínez, quien solicitó informes de los estados financieros.

En primera instancia se ordenó al gerente de esta entidad que suministre copia digital de la información que de manera reiterada se ha negado a entregarle al delegado Héctor Fabio Martínez, reconocido autor compositor de música popular.

Según se denunció en su momento, Sayco realizó la Asamblea General de 2020, con la presencia de sus delegados los que aprobaron los estados financieros sin tener los soportes de los gastos que demuestren a quienes le pagaron.

Capturan a cinco presuntos responsables de las masacres cometidas en Samaniego y Jamundí

El presidente Iván Duque anunció la captura de Andrés Fernando Moriano Caicedo, alias ‘Fercho’, y Yeiron Alexánder Pantoja Rodríguez, alias ‘Conductor’ o ‘Mono’, por su presunta responsabilidad en la masacre de ocho jóvenes en Samaniego, Nariño, el pasado 15 de agosto.

Según el mandatario, alias ‘Fercho’ delinque en organizaciones vinculadas con el ELN y el narcotráfico.

El director de la Policía Nacional, Óscar Atehortúa, reveló que este hombre fue ubicado en un vehículo sin sus documentos de identificación, por lo que fue llevado a una estación de Policía. “Lleva un año en la red del servicio del narcotráfico y haciendo parte de la seguridad de los grupos conocidos como la compañía ‘Jaime Toño Obando’”, explicó.

Y agregó que alias ‘Conductor’, quien fue ubicado en un hospital, habría movilizado a los cinco hombres que asesinaron a los jóvenes.

El fiscal general de la Nación Francisco Barbosa también anunció que fueron capturados Stiven Andrés Jaramillo, alias ‘El chavo’; Heider Andrés Medina, alias ‘Niño Malo’; y Yilmer Andrés Dagua, alias ‘El Indio’, por su presunta participación en la masacre del 9 de octubre en Jamundí, Valle, donde murieron cuatro personas.

El jefe del ente acusador reveló que se han esclarecido 11 masacres, en las que fueron asesinadas 58 personas, y se han capturado 26 delincuentes.

“Vamos a desvertebrar estas estructuras. El trabajo coordinado con la Fiscalía ha permitido que, en los últimos meses, hayamos podido esclarecer rápidamente muchos de estos dolores hechos, encontrar a los responsables y proceder con una judicialización efectiva”, dijo el presidente Duque.

Rifirrafe entre los senadores Valencia y Ortega por cultivos ilícitos en Cauca

La senadora del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, hizo fuertes críticas a quienes han gobernado los últimos 10 años el Cauca, lo que suscitó la reacción de su homólogo y exgobernador de ese departamento, Temístocles Ortega Narváez.

La congresista cuestionó que la dirigencia de esta región no haya podido ni con la seguridad, ni con la sustitución de cultivos, “que es la que les gusta”. Además, defendió al Gobierno Nacional y subrayó que no sólo es su responsabilidad lo que ocurre en este departamento si no también la falta de liderazgo por parte de quienes han gobernado la región durante los últimos 10 años.

“Hay políticos que han sido gobernadores, y han elegido los dos gobernadores que le siguen. Ya llevan más de 10 años gobernando el departamento, que nos digan por qué es que no han podido con la seguridad y la sustitución”.

La dirigente aseguró que a este departamento han llegado multimillonarios recursos de Regalías, por lo que no entiende por qué no han podido enfrentar este tipo de escenarios. “Que no le digan mentiras al país y que hagamos un acuerdo para derrotar al narcotráfico”, sostuvo.

El exgobernador del Cauca y actual senador por el Partido Cambio Radical, Temístocles Ortega, dijo que afirmar que un alcalde o gobernador tiene en sus manos la responsabilidad de acabar con los cultivos ilícitos o garantizar plena seguridad en sus territorios es un sofisma.

Asimismo, sostuvo que la Fuerza Pública está bajo la dirección y mando del Presidente de la República y su Ministro de Defensa, y no de gobernadores y alcaldes, “si eso fuera así entonces, todos sin excepción, los gobernadores y alcaldes de Colombia, han fracasado en la seguridad, lo cual por supuesto es un exabrupto”.

Ortega Narváez aseveró que las afirmaciones de la senadora Paloma Valencia no tienen sentido.

Subsidio a la nómina y a la prima de servicios se extenderá hasta marzo de 2021

El presidente Iván Duque anunció que el Gobierno les seguirá entregando un subsidio mensual del 40% a los empleados de las empresas que han visto afectada su facturación en un 20% o más.

En el caso de las mujeres y del sector turístico, gastronómico y hotelero, este subsidio será del 50%.

Además, se extenderá el Programa de Apoyo al Pago de la Prima de Servicios, PAP, con el que se hará un aporte del 50% al pago de las primas de los empleados que ganen hasta $1’000.000 en diciembre de este año.

Durante la sanción de la ley, el mandatario aprovechó para invitar a todo el país a unirse por la reactivación. “No al retroceso, no a la parálisis sino a que el país marche con vigor hacia delante y que el año 2021 quede también en la retina de todos los colombianos, en nuestro corazón, como el año en el que nosotros recuperamos con dinamismo nuestra gran senda de crecimiento que estaba proyectada”, dijo.

Además, le pidió al Congreso seguir apoyando iniciativas para impulsar la economía, como la exención al impoconsumo para el sector gastronómico. “Nuestras medidas demuestran que hay un espíritu social indeclinable”, resaltó.

Banco de la República estima que desempleo en 2020 será de hasta 17%

Durante un encuentro virtual de Asobancaria, el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, indicó que, usando los pronósticos del PIB, estima que la tasa de desempleo nacional terminaría el año entre 15% y 17%.

Para 2021, explicó Echavarría, los modelos sugieren una caída lenta de la tasa de desempleo, que la ubicaría entre 14% y 16%.

El gerente agregó que el segmento no asalariado es el que lidera la recuperación, que el empleo formal poco se recupera y que se puede observar que en el segmento asalariado los salarios son muy leves.

Para 2020, el Emisor pronosticó una caída de la economía de 8,5% y, para 2021, un crecimiento de 4,1%.

Activos del sistema financiero crecieron 5,9% a agosto

En su balance del sistema, la Superintendencia Financiera informó que, al cierre de agosto, los activos del sistema financiero alcanzaron $2,140 billones, con lo cual el crecimiento real anual se situó en 5.9%1.

Los activos totales crecieron $14, 4 billones frente al mes anterior, como resultado de un incremento en $5,2 billones en los instrumentos de patrimonio de emisores extranjeros y $2,6 billones en títulos de tesorería TES.

Por su parte, los activos de las entidades vigiladas ascendieron a $1,047 billones y los recursos de terceros, incluyendo activos en custodia $1,092 billones.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte, las utilidades que reportaron las entidades que conforman el sistema financiero fueron por $20,47 billones en los primeros ocho meses del año, lo que evidencia una baja si compara con lo que se registró en igual periodo del año pasado: $65 billones.

Los fondos administrados por las sociedades fiduciarias registraron $707 billones, de los cuales $200,3 billones correspondieron a custodia.

Fenalco rechaza toques de queda durante celebración de Halloween

Jaime Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, señaló que están de acuerdo con las recomendaciones anunciadas por el Ministerio de Salud en cuanto a evitar aglomeraciones en Halloween o celebrar y recoger los dulces de forma prudente.

Sin embargo, indicó que "lo que no compartimos es la necesidad de imponer toques de queda y medidas restrictivas que afectan a todo el comercio generalizado en la recuperación económica, y que perjudican la generación de empleo".

Y resaltó que no hay equidad y no hay coherencia, "por un lado se hacen toques de queda para prevenir comportamientos en establecimientos comerciales, y por el otro lado se permiten marchas y protestas que no guardan protocolos de bioseguridad".

Mintransporte anunció actualización de tarifas para de los servicios del Runt

El Ministerio de Transporte informó que, desde el próximo 29 de octubre, los ciudadanos que requieran hacer trámites ante el Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, deberán efectuar el pago de los servicios de acuerdo con la actualización de tarifas expedida el pasado 16 de octubre. Según explicó la cartera, las nuevas tarifas deben ser fijadas cada año, en los términos del artículo 6 de la Ley 1005 de 2006.

El Ministerio de Transporte de esta manera confirmó que fijó las tarifas aplicables a la inscripción, ingreso de información, expedición de certificados y servicios prestados por el Runt, de acuerdo con el sistema y método establecidos en la ley.

También se explicó que dicha actualización aplica a los Organismos de Tránsito, Organismos de Apoyo, a las Autoridades de Tránsito y concesión Runt, para que de esta forma restablezcan las tarifas aplicables a los servicios anteriormente listados.

Ante el escenario, la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dijo “con esta actualización de tarifas honramos el pilar de legalidad que es mandato del Gobierno nacional, al ajustarnos a las normas que aplican para estos procedimientos. Además, lo hacemos para prestar un mejor servicio, para que las personas que tengan que realizar estos trámites encuentren una atención más expedita, con más posibilidades de acceso. Los servicios de transporte se deben a los ciudadanos, y por eso trabajamos permanentemente”.

Ante el desborde de solicitudes del sector, Mintrabajo tuvo que implementar plan de choque

Según informó el Ministerio del Trabajo, ha recibido cerca de 65.000 solicitudes de trámites y servicios, peticiones y querellas durante los siete meses de la declaratoria de la emergencia sanitaria, lo que desde luego desbordó la capacidad de actuación por parte de sus funcionarios e inspectores. La cartera laboral aseguró que la cifra representa una variación de 256 por ciento, con respecto al mismo período de 2019, cuando se recibieron más de 28 mil actuaciones administrativas.

También se expuso que se registró un ascenso en la correspondencia recibida de 96.756 solicitudes, 10.363 trámites y servicios, 97.532 consultas verbales y 11.964 conciliaciones solicitadas, allí el MinTrabajo añadió que hasta septiembre del presente año, el reparto de actuaciones administrativas a la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión territorial del Ministerio, desbordó la capacidad de actuación por parte de los funcionarios e inspectores de trabajo, pues su aumento fue de casi un 300% si se tienen en cuenta aquellos trámites que hasta la fecha estuvieron suspendidos y que superan los 281.169.

Al desglosar las solicitudes, se encuentra que la mayor cantidad es de empresas para la expedición de los certificados de empleabilidad para personas en condición de discapacidad.

Ante el escenario se confirmó que se creó un grupo especial que está desarrollando actividades de descongestión para atender dichas solicitudes, conforme a los criterios establecidos en la Ley y lograr la normalidad requerida en el menor tiempo posible, añadiendo que para solucionar este represamiento de trámites administrativos, la cartera laboral implementó un plan de choque en sus 33 direcciones territoriales y tres unidades especiales a nivel nacional, que consiste en un trabajo estricto y comprometido para atender tanto los trámites y servicios que fueron recibidos en la vigencia de la suspensión de los términos procesales como todos aquellos admitidos con posterioridad, garantizando el derecho al turno y respetando estrictamente el orden de su presentación.

Dignidades presentaron la oposición a la solicitud de la patente de la panela

La Dignidad Agropecuaria y Dignidad Panelera presentaron este jueves la oposición oficial a la solicitud de patente para un método para elaborar un producto endulzante (producto a partir de los jugos de caña de azúcar conservando los policosanoles) que hace referencia a la panela, presentada hace unos meses por el Ingeniero Jorge Enrique González Ulloa. Los agricultores manifestaron que aplicarán la oposición, de acuerdo con el derecho que les dio la solicitud presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, con base en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, CAN.

La Dignidad Panelera manifestó que el documento de oposición tiene tres partes:

1. Se explica la violación de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, campesinas, al desconocer que la elaboración de panela hace parte de los usos tradicionales tanto de los pueblos étnicos como de las comunidades locales o campesinas, que es como se conocen estas en el derecho internacional.

2. Se explica, con sustento en cifras del Dane y del Censo Nacional Agropecuario, la importancia de la panela en el producto interno bruto agropecuario, en la generación de ingreso para 350 mil familias campesinas propietarias de las 220 mil hectáreas en las que se cultiva la caña para hacer panela, para los trabajadores de los cerca de 20 mil trapiches donde esta se elabora y los más de 257 mil empleos generados al año.

3. Finalmente, se exponen las razones técnicas y jurídicas de la oposición, en cuanto a que la patente solicitada por Ulloa, no cumple ninguno de los requisitos para ser invención.

De esta manera, la Dignidad Panelera y cientos de los productores aseguraron que mantiene en firme su lucha para evitar que la producción de panela se privatice.

Procuraduría profirió pliego de cargos a exinspector general de la Policía Nacional

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al mayor general (r) Carlos Ramiro Mena Bravo, en su condición de inspector general de la Policía Nacional (2015-2018), por presunta omisión de sus deberes.

El Ministerio Público le reprochó al investigado que en audiencia del 13 de junio de 2017 dictara un fallo condenatorio de primera instancia dentro del proceso GRUTE-2017-1, seguido a un intendente de la institución, cuando al parecer tenía conocimiento de que la PGN había ejercido el poder preferente en este caso.

Así mismo, señaló que Mena Bravo pudo haberse apartado del cumplimiento de sus deberes al presuntamente no verificar que entre la información entregada por la abogada defensora se encontraba el oficio del despacho del Viceprocurador General de la Nación, de fecha 8 de junio de 2017, en el que se asumía el proceso disciplinario.

Para el ente de control, el inspector general habría podido comprometer su responsabilidad disciplinaria, afectar el debido proceso y probablemente vulnerar el derecho a la defensa y los principios de imparcialidad y proporcionalidad.

La presunta falta fue calificada provisionalmente como grave a título de dolo.

Policía presenta las pruebas contra cinco capturados por vandalismo

La Policía Metropolitana de Bogotá reveló las pruebas que tiene en contra de cinco capturados por actos vandálicos el pasado 9 de septiembre. Se trata de videos de cámaras de seguridad en los que se observa la participación de los capturados en diferentes hechos.

En uno de los videos se observa a un grupo de jóvenes portando armas blancas y armas de fuego y asaltando un vehículo en un semáforo de la localidad de Suba.

En otro video tomado cerca del CAI Florida, se observa a una mujer discutiendo con otros ciudadanos luego de al parecer haber participado de la destrucción de ese lugar.

En otra de las grabaciones, un adulto mayor golpea a un joven con un palo y cuando este corre le dispara en una pierna.

Otra de las evidencias muestra al que sería un barrista de fútbol, que fue capturado e identificado por las autoridades como Nelson David Villamil, señalado de apuñalar a la patrullera Yesica Patiño, que estaba en el suelo luego de haber sido atacada en el sector de Venecia.

Bogotá: Fue aprobado el corredor verde por la Carrera Séptima

La juez 23 administrativa de Bogotá dictó sentencia de aprobación del pacto de cumplimiento que da por finalizado el último problema de la obra de la Carrera Séptima, y da luz al corredor verde por esta vía.

La juez les ordena a las entidades Distritales, que, a través de un Comité de Verificación, se haga seguimiento a la implementación de la nueva política pública de transporte presentada por la Alcaldesa Claudia López.

La sentencia se dio a raíz de la acción popular presentada en 2019 por el senador Rodrigo Lara, que frenó la adjudicación de la Troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima en agosto del año pasado, por desconocer los derechos colectivos de moralidad pública (planeación) y medio ambiente sano.

La acción emprendida por el senador Rodrigo Lara tenía como propósito que se garantizaran los derechos colectivos de los capitalinos que había sido desconocidos por el Distrito, razón por la cual se llegó a un acuerdo entre el senador Lara, la Alcaldía Mayor, Transmilenio S.A y el IDU para crear un comité de verificación integrado por las partes y la Fundación Natura Colombia y la Secretaria Distrital del Ambiente.

Dicho comité tendrá la responsabilidad de vigilar y asegurar que la nueva política de transporte sea incluyente, participativa y represente una verdadera solución a la movilidad de los capitalinos, garantizando el respeto de los derechos colectivos a la moralidad pública y al ambiente sano con el nuevo Corredor verde que se construirá por la Carrera Séptima, que, de acuerdo con la mandataria local, tendrá un presupuesto estimado de $2 billones.

Distrito anuncia plan para salvar tiendas, peluquerías y otros pequeños negocios

En el marco de la estrategia de reactivación económica, la Secretaría de Gobierno de Bogotá abrió la convocatoria “Es Microempresa Local”, con la que busca apoyar a los pequeños negocios de los barrios para aliviar las dificultades económicas por las que están pasando por causa de la pandemia.

Con este plan de alivios, las microempresas beneficiadas recibirán un apoyo de nómina equivalente a un 1 SMMLV, sin prestaciones legales, por un lapso de seis meses.

El subsidio se entregará por cada trabajador de 18 a 28 años, mujer y persona mayor de 50 años vinculada a su nómina, pues estas poblaciones presentan la mayor tasa de desempleo, de inactividad y brechas de acceso a las oportunidades laborales en la ciudad.

Las tiendas, las panaderías, las peluquerías, los comercios, las pequeñas industrias y demás microempresas interesadas en participar, deben postularse en el portal www.bogotalocal.gov.co, botón Es Microempresa Local.

"Con este programa, financiado por 16 alcaldías locales, se espera generar y mantener cerca de 10.000 empleos en los barrios, con una inversión que asciende a los 57 mil millones de pesos", indicó la Secretaría.

Los beneficiarios son pequeños negocios ubicados en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria y Rafael Uribe.

Superservicios pidió información a prestador sobre explosión en expendio de gas en Bogotá

Tras el incidente que se presentó este miércoles en la Capital de la República, donde se registró una explosión dentro de un expendio de Gas Licuado de Petróleo el cual ya se determinó que era legal y en el cual nueve personas resultaron heridas, en la localidad de Engativá, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que hizo un requerimiento de información al prestador del servicio de gas domiciliario.

Ante el escenario, la Superintendente de Servicios, Natasha Avendaño, dijo "estamos indagando al prestador si dicho depósito que se encuentra registrado y cargado en nuestro Sistema Único de Información, SUI, como expendio legal y autorizado de GLP cumplía con las condiciones de seguridad y con la normatividad necesaria para operar. Por eso, le hicimos un requerimiento con respecto al evento y estamos a la espera de su respuesta y de su versión de cuáles pudieron ser las causas de la explosión, y de cómo fue manejada dicha situación con la comunidad aledaña".

También se confirmó que el ente de control y vigilancia, indagará si el expendio cumplía con los requisitos necesarios para evitar este tipo de accidentes.

Contraloría Distrital de Cartagena será auditada por denuncias de presuntas anomalías

La W Radio confirmó que la Auditoría General de la República adelantará una auditoría exprés en la Contraloría Distrital de Cartagena, a raíz de varias denuncias que se han realizado por presuntas anomalías en las que habría incurrido el contralor Freddy Quintero.

La W pudo establecer que la Auditoría está conformando un equipo disciplinario que se pondrá al frente de esas denuncias, entre ellas las hechas por el alcalde de Cartagena, William Dau, quien reveló un audio en el que el contralor Quintero habla de lo que sería un aparente soborno a un concejal para que votara por el proceso de elección de contralor Distrital.

Hasta ahora siguen recolectando los datos que prueben la denuncia presentada por Dau, pero ya fue aceptada la misma para iniciar la auditoría.

Dentro de las anomalías denunciadas por Dau está la contratación que hizo Quintero de quien sería su pareja. “Ella estaba ahí con una OPS y ahora el contralor la nombró de planta”, denunció el mandatario.

Una auditoría exprés, como la que se adelanta en este caso, le permiten a la Auditoría General revisar las pruebas que se tenga de una denuncia y de esa auditoría pueden salir diferentes tipos de hallazgos: fiscales, en caso de que estén en juego recursos públicos; disciplinarios e incluso penales, si se evidencia la comisión de algún delito. Si hay hallazgos de cualquier naturaleza se da traslado a la Procuraduría, a la Contraloría o a la Fiscalía para que hagan lo propio. En caso de que no se tenga ningún hallazgo, el proceso puede ser archivado.

Gobierno le exige al ELN liberar al exalcalde Tulio Mosquera y a otros nueve secuestrados

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, informó que el pasado 6 de octubre el ELN publicó una prueba de supervivencia del exalcalde Tulio Mosquera, quien fue secuestrado hace un año aproximadamente.

Ante esta acción le exigió al grupo criminal que lo devuelvan a sus familiares.

“Si el ELN no libera a todos los secuestrados, no cesa definitivamente el secuestro y los actos criminales, no habrá lugar ni espacio para ningún diálogo”, señaló.

También exigió información sobre otros nueve secuestrados desde el año 2002, entre ellos Freddy Rangel Cardona.

“Es urgente y necesario que el ELN dé el paso realmente a expresar su voluntad de paz con hechos concretos. La familia de Tulio Mosquera Asprilla lo espera”, concluyó.

Gobierno presenta plan de alojamiento para excombatientes que se mudaron a Mutatá

El Gobierno divulgó la estrategia para mejorar las condiciones de vida de los excombatientes de las Farc, que se trasladaron hasta el municipio de Mutatá por problemas de seguridad.

El plan de vivienda beneficiará a 122 personas, entre desmovilizados y familiares.

El proyecto contempla, en su primera fase, la construcción de 63 módulos de alojamiento, dos como aulas educativas, uno para la prestación de servicios básicos en salud y otro comunitario.

“Se identificaron dos zonas de 24 hectáreas para la instalación de módulos habitacionales en el predio arrendado Becuarandó, con el acompañamiento del Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia, Dapard”, explicó Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

La Empresa de Servicios Públicos de Medellín, EPM, aprobó la factibilidad de conexión para la instalación de los módulos.

Ejército Nacional destruye dos laboratorios de cocaína en el Guaviare

El Ejército Nacional, junto a la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea, lograron destruir dos laboratorios usados por el grupo armado organizado residual ‘Estructura Primera’, para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en el departamento de Guaviare.

En la operación se llevó a cabo en las veredas Puerto Nare y Sabanas de la Fuga, del municipio de San José del Guaviare, donde se encontraron varias estructuras de grandes dimensiones que, además de procesar la cocaína, venían afectando el ecosistema con los residuos químicos que se arrojan en zona forestal.

En estos lugares se incautaron y destruyeron 316 galones de base de coca en proceso, 505 galones de insumos líquidos y 101 kilogramos de insumos sólidos, además de varios hornos microondas, plantas eléctricas, lavadoras, electrobombas y demás maquinaria para el procesamiento de estupefacientes, los cuales pretendían ser movilizados hacia las fronteras del suroriente colombiano.

Es de resaltar que en inmediaciones de uno de los laboratorios se encontraba otra estructura de madera que era usada como depósito ilegal, en donde se destruyeron más de 1000 kilogramos de insumos sólidos.

Estos cristalizadores estaban avaluados en más de 200 millones de pesos y tenían la capacidad de producir más de una tonelada y media de clorhidrato de cocaína al mes, lo que está avaluado en cerca de 8.000 millones de pesos.

Indígenas Misak protestaron en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá

Este jueves 22 de octubre, un grupo de indígenas Misak, que llegaron a la capital del país provenientes del departamento del Cauca, protestaron en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá a través de una toma cultural.

Se trata de aproximadamente 200 indígenas que con pancartas, banderas e instrumentos musicales ingresaron hasta el aeropuerto y cruzaron el límite que fue establecido por Opain en los protocolos de bioseguridad.

El objetivo es exigirle al Gobierno que garantice el cese a la violencia, la defensa de la vida, implementación del acuerdo de paz y su capítulo étnico, protección de sus territorios y la no criminalización de la protesta.

"Exigimos que el Gobierno no se siga escondiendo en los programas de las 6:30 pm por la televisión nacional, dando cifras y mostrando lo que hace. Necesitamos que se cuente la realidad en los territorios, que han asesinado en lo transcurrido del año muchos líderes sociales, muchas personas que creyeron en el proceso de paz, queremos que pare de correr la sangre en los territorios, queremos garantías, queremos justicia social", dicen.