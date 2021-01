Ángela M. Robledo renuncia a Colombia Humana y sería precandidata presidencial del Verde

La W conoció en primicia la carta en la que la representante a la Cámara y ex candidata vicepresidencial, Ángela María Robledo renunciará al movimiento político Colombia Humana, del que hace parte desde 2018.

En una misiva dirigida al senador Gustavo Petro, Robledo hace un recuento de su actividad en la pasada campaña presidencial y explica por qué decidió apartarse de ese proyecto político.

"Por circunstancias que conocemos bien, y por acciones, omisiones e injustificados silencios a los que he hecho referencia de manera pública, siento que estas aspiraciones no tienen hoy espacio político en Colombia Humana. Por el contrario, mi condición de mujer feminista y libre ha sido duramente atacada desde algunos sectores del movimiento. He dicho en algunos medios que me quedé sin espacio político, y que ha resultado muy difícil hacer un trabajo conjunto contigo y adelantar una tarea de organización al interior del movimiento", asegura en la carta la representante Robledo.

La representante añadió que la propuesta programática de Colombia Humana "es urgente para nuestro país, pero que debe abrirse para ser enriquecida con otras perspectivas", y que trabajará para consolidar una gran convergencia de fuerzas progresistas en el 2022.

Fuentes le aseguraron a La W que la llegada de Robledo a la Alianza Verde es inminente pata ser precandidata a la Presidencia de la República por ese partido.

