Cuántos permisos remunerados puede pedir un trabajador en Colombia, según la reforma laboral

Para millones de trabajadores en el país, el 2026 marca un antes y un después en la relación con sus empleadores gracias a la plena vigencia de la Ley 2466 de 2025 o más conocida como la Reforma Laboral.

Lo que antes era visto como un “favor” del jefe o un tiempo que debía reponerse los fines de semana, hoy se ha transformado en derechos plenamente adquiridos.

Si usted quiere conocer sus derechos para este año, a continuación le explicamos cuáles son los permisos remunerados obligatorios y las condiciones para solicitarlos.

¿Cuales son los permisos obligatorios que puede pedir un trabajador en Colombia?

Desde este 2026, las empresas están obligadas a conceder y pagar el tiempo de ausencia por las siguientes razones específicas:

Citas médicas y urgencias: Ya no es necesario que las citas sean solo de la EPS; se incluyen especialistas y citas prioritarias. No se puede exigir la reposición de las horas.

Obligaciones escolares de los hijos: Los padres o acudientes tienen permiso para asistir a reuniones de entrega de notas, citaciones de convivencia o eventos académicos donde su presencia sea requerida por la institución.

Citaciones judiciales o administrativas: Aplica para audiencias, trámites en notarías o diligencias ante entidades públicas que solo puedan realizarse en horario laboral.

¿Cuántos permisos puede pedir pedir en un año?

A diferencia de las vacaciones, la mayoría de estos permisos no tienen un límite numérico anual. Usted puede pedirlos tantas veces como ocurra el evento que los origina, siempre y cuando exista una causa real y un soporte.

Sin embargo, el Código Sustantivo del Trabajo y la nueva reforma hacen una distinción en el tiempo de duración:

Calamidad doméstica: El tiempo debe ser "el necesario" para atender la emergencia (un incendio, una inundación o un accidente familiar). No hay un número de días fijo en la ley, pero debe haber proporcionalidad.

Licencia de luto: Se mantiene en 5 días hábiles por el fallecimiento de familiares cercanos.

Sufragio: Media jornada de descanso por haber votado en las elecciones más recientes.

¿Que requisitos debe cumplir para que el permiso sea remunerado?

Para que su ausencia no sea reportada como una falta injustificada en 2026, es fundamental seguir el protocolo legal:

Aviso previo: Salvo en casos de urgencia médica o calamidad, el trabajador debe informar por escrito con al menos 48 horas de antelación.

Presentación de soportes: Al regresar a sus labores, es obligatorio entregar el certificado de asistencia a la cita médica, la constancia del colegio o la notificación judicial. Sin soporte, la empresa podría descontar el día de la nómina.

