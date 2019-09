Ante inminente cierre de Noticias Uno, ¿cuál es la razón de la crisis en los medios?

Ante los recortes en varios medios de comunicación y el anuncio de que es probable que Noticias Uno salga del aire, ¿Qué hacer frente a la crisis en los medios de comunicación de Colombia? Alejandro Santos, Pedro Vaca y Jorge Acosta analizaron la situación de los medios en nuestro país.

Inicialmente, el Director Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, Pedro Vaca, habló sobre la profunda crisis que pasa la prensa y afirmó que “si la prensa está en crisis, la democracia también lo está. A los medios se les está pidiendo más profundidad y más prontitud, pero sin más recursos”.

De otro lado, Jorge Acosta mencionó lo sucedido con Noticias Uno, “ya pasamos la tusa, estamos pensando cómo reinventarnos. Hemos estado en un colchón cómodo, porque durante muchos años el modelo funcionó (...) la misma medición de audiencia tiene que transformarse”.

Por su parte, Alejandro Santos, lamentó la noticia, “Lo de Noticias Uno nos ha dolido muchísimo. Es un gran golpe al periodismo y a la democracia”.

Añadió que “es indispensable un modelo de negocio que permita la independencia y libertad a los medios”.

De otra parte, hablaron de la influencia de las redes sociales en esta crisis, “en este mundo y lo que generan las redes sociales, con algoritmos que generan ciertas reacciones, uno diría "vamos a valorar la información de calidad” dijo Santos.

A lo que Acosta dijo que “convicción no siempre va de la mano con la rentabilidad. La tecnología es capaz de perfilar con tal detalle a un consumidor que es capaz de cambiar su percepción con un hashtag”.

Mientras que Santos, dijo que “el problema es que no hay anunciantes que paguen por el contenido gourmet. No le dan el valor a esa información de calidad, porque prefieren pagar a Google y no a un medio, pues cuesta menos”.

“Cuando tenemos en internet toda clase de contenidos, el periodismo debe ser ese contenido gourmet, hecho de buena fe y con transparencia. Eso no pasa siempre” agregó.

“Anunciantes privados ya no quieren un anuncio, quieren una crónica que haga ver como cierta su visión de la realidad. Estamos dando a la audiencia ingredientes para perder la credibilidad en los medios” dijo Vaca.

Adicional a eso, Acosta afirmó que “seguramente, esta es la oportunidad de cambiar la ecuación (...) nosotros hemos pisado cientos de miles de callos. Periodismo debe ser la voz del pueblo y contrastar lo que pasa en la sociedad”.

Por su parte, Vaca hizo una fuerte crítica a quienes basan sus estrategias periodísticas en ser tendencia en Twitter, “más de La mitad tendencias en Colombia son falsas, son manipulables, allí hay temas que son muy de fondo que uno dice son la expresión espontanea pero hasta qué punto, que hace la persona que termina siendo manipulada o acabando con su reputación”.

“No podemos ver a las audiencias como un número que se suma a una tendencia” añadió.

Finalmente, se concluyó que “hay que tener independencia económica para financiar el periodismo de calidad” Santos.