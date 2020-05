Así sería la solución del Gobierno para los arriendos comerciales en medio de la crisis

La cuarentena por el coronavirus ha traído problemas para los cuales no se tenía un plan de acción. Uno de esos es aquel de los arriendos, en el cual existen dos caras de la misma moneda: los arrendadores y los arrendatarios. Si bien se ha dicho mucho sobre estos últimos, ¿qué pasa con las personas que dependen de cobrar el alquiler de un local, apartamento, entre otros para subsistir?

Le puede interesar: El 70% de los usuarios seguirá usando comercio electrónico después de la cuarentena

El Gobierno Nacional prepara un decreto para que los arrendatarios de locales comerciales puedan entregar, de manera unilateral, el inmueble que están ocupando y pagando solo un tercio de la cláusula o multa establecida en el contrato.

El borrador de la norma establece también que los arrendatarios que estén en mora de pagar sus cánones de abril, mayo o junio de 2020, deberán ponerse al día y pagar el total de los intereses pendientes, así como los servicios públicos para poder devolver el inmueble.

Además, debió haber un intento previo de conciliación entre las partes, aunque si ya hubo acuerdo, el que sea, no podrán beneficiarse de la medida.

En el artículo 2 se señala que es un beneficio para quienes estén ocupando locales comerciales y se les haya limitado en un 100% el ejercicio de su actividad económica, lo que significa que quienes tienen su operación abierta pero restringida, por ejemplo los que están entregando domicilios, no pueden aplicar.

Lina Marcela Núñez, dijo en Sigue La W que "considero que el Gobierno ha tardado en fijar medidas para arrendadores y arrendatarios".

Por su parte, Alejandro Dávila, representante de Acodres, dijo que necesitan otro tipo de soluciones, "el Decreto no resuelve el problema de los arrendamientos, se resuelve salvando a las empresas (...) los empresarios no quieren dejar los locales, lo hacen porque no tienen dinero pero quieren seguir generando empleos".

Presentación previa del documento adjunto: