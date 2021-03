Benedetti se retira del ‘Pacto Histórico’ de la izquierda y llama “hp” a Gustavo Bolívar

El senador Gustavo Bolívar le pidió a su par Armando Benedetti que se retirara del ‘Pacto Histórico’, impulsado por la coalición de izquierda para las elecciones presidenciales, mientras resuelve su situación penal.



La solicitud vino por cuenta de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrirle un proceso penal a Benedetti por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.



“Creo en la Corte. Si Benedetti es culpable, irá preso, si es inocente será absuelto.

No deja de ser curioso que los supuestos delitos fueron cometidos cuando era uribista pero lo acusen ahora que se suma al ‘Pacto Histórico’”, escribió Bolívar en su cuenta de Twitter.

El mensaje fue rechazado por el senador Benedetti, quien le respondió con palabras de grueso calibre.



“Curioso que usted hoy confíe tanto en Cristina Lombana. @GustavoBolivar, su clasismo y su machismo, sumado a su afán de protagonismo, son el verdadero obstáculo que tiene el #PactoHistórico. Me voy no por su petición sino por su actitud desleal, canalla y de un hijueputa”, contestó.

Curioso que usted hoy confíe tanto en Cristina Lombana. @GustavoBolivar, su clasismo y su machismo, sumado a su afán de protagonismo, son el verdadero obstáculo que tiene el #PactoHistórico. Me voy no por su petición si no por su actitud desleal, canalla y de un hijueputa.