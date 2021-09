Bogotá–Villavicencio: Invías respondió a cuestionamientos sobre viaducto en km. 58

En entrevista con W Radio, el Instituto Nacional de Vías, respondió a algunos cuestionamientos que se han generado sobre la licitación para hacer el viaducto del kilómetro 58 en la vía Bogotá – Villavicencio y que fue entregado al Consorcio Vial del Oriente, conformado por las empresas OHL Infraestructuras SAS y Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A.

Inicialmente, W Radio conoció las denuncias de dos empresas que aseguraron haber sido proveedores de OHL Infraestructuras en el proyecto de la vía Curos – Málaga en Santander, según los empresarios quienes pidieron mantener sus identidades de forma anónima, han esperado más de dos años para recibir pagos que les deben por sus servicios prestados en dicho proyecto. En el caso de una de las compañías, viendo la poca voluntad de pago, optó por solicitar el embargo de contratos que tiene OHL con el Invías y la ANI.

Por ende, uno de los interrogantes realizado al Invías es si este tipo de escenarios no deberían tenerse en cuenta antes de entregar una licitación como la que se entregó en el kilómetro 58 de la vía que comunica a los llanos con Bogotá, allí el director del Invías, Juan Esteban Gil, respondió “efectivamente cuando se hace la evaluación de la licitación se buscan todas las inhabilidades que la ley exige según los pliegos tipo según la misma Ley 80, se buscan todos los antecedentes en la Procuraduría, en la Contraloría y se hace todo el análisis jurídico, financiero y técnico y no existe en la ley una inhabilidad que tenga que ver en torno a deudas entre terceros, por ello no hay ningún problema en la adjudicación”.

El director Gil, en su respuesta aseguró que el Invías ya conoce el caso de OHL y sus deudas a proveedores en la vía Curos – Málaga y que por ende en la ejecución de ese contrato se cuentan con todas las garantías para que los contratistas cumplan con todos los pagos a sus proveedores y trabajadores.

Por otro lado, frente a los diferentes cuestionamientos recibidos sobre la estructuración del proyecto del viaducto para el kilómetro 58 de la vía Bogotá – Villavo, en los que se asegura que hay varios factores que harían poco probable que se pueda llevar a buen término el mismo, el Invías fue contundente al responder que se hicieron todos los estudios y se recolecto toda la información para poder garantizarle a Colombia que el proyecto de 119 mil millones de pesos saldrá adelante para solucionar el punto más crítico entre la capital de la República y la capital del Meta.

Juan Esteban Gil, director del Invías, enfatizó en su respuesta “tenemos todos los estudios necesarios para garantizar que se haga una buena estructuración y una buena adjudicación del contrato, recordemos que ahí se hizo el primer estudio que fue el de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en donde contemplo con los expertos y un par de universidades, hizo todo un análisis de lo que sucedía geológicamente, hidrológicamente, hidráulicamente, ahí en el kilómetro 58, pero adicionalmente contratamos el estudio y diseño para la solución definitiva del puente”.

Frente a los tiempos para lograr llevar a buen término el proyecto, el Invías tras admitir que en la zona se presentan muchas lluvias, muchas imprevisibilidades geotécnicas y geológicas, aceptó que se registran varios elementos que pueden demorar la ejecución de la obra pero que todo esto se encuentra previsto en el contrato desde la estructuración, asegurado así que son riesgos asumibles por parte de la nación.

Seguido a esto, el Instituto confirmó que se encuentran todos los recursos garantizados para que el adjudicatario de la obra pueda sacar adelante el importante proyecto.

Finalmente, el Invías aseguró que en el caso de los gremios, entidades y especialistas que hicieron reparos sobre la estructuración de la licitación para la construcción del viaducto en el kilómetro 58, se encuentran invitados a participar en las mesas técnicas que se realizarán y en las que se hará seguimiento a la ejecución del viaducto.