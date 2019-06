Carolina Angarita, presidenta de Discovery Networks en Colombia, es #UnaMujerW

Esta ejecutiva, creativa y escritora ha ganado los premios más importantes en su gremio, todo lo que ha hecho a punta de disciplina ha tenido éxito

Para muchos hay que ver para creer. Para Carolina definitivamente primero hay que creer, el resto viene por añadidura.

“Creo que hay dos cosas fundamentales para ser una mujer exitosa: lo primero es la fuerza interior, las mujeres cuando nos conectamos con nuestra fuerza interior no hay quien los pare, no hay quien nos detenga, esa fuerza interior está íntimamente relacionada. La segunda, es un sentido de propósito, un sentido de dejar al mundo mejor, de ayudar a los demás empezando por nuestras propias familias, nuestros propios hijos, nuestros propios equipos de trabajo”, asegura Carolina Angarita.

Comenzó su carrera como periodista en televisión, pasó por radio, y hasta dirigió las comunicaciones de una campaña política. Sin imaginárselo, saltó al mundo empresarial en el que se convirtió en una exitosa ejecutiva.

“Hay cinco cosas que he encontrado que han sido comunes en mi carrera y me han llevado a donde he llegado: la primera es un hambre de aprender, de conocer, leo, estudio, pregunto. Número dos, me encanta tomar riesgos, dar saltos, sí, a veces me caigo, me estrello y me estrello durísimo, pero de eso aprendo un montón y vuelvo y doy el salto eso ha sido común. Tercero tengo mucha fe, creo que las cosas van a salir bien naturalmente, no es que ignore los problemas o que no los vea, los problemas están ahí y van a seguir apareciendo, pero tengo fe en que hay maneras de solucionarlos; y eso lleva la cuarta que veo el lado bueno de las cosas, el lado que construye y no el lado que destruye aún en las situaciones más difíciles. la quinta y última es que entendí que todo tiene que ver con las personas. Todo tiene que ver con la gente me aseguro de rodearme de gente mejor que yo”, afirma la ejecutiva.

Además, Carolina escribió uno de los libros actualmente más vendidos en Colombia:

“Compartir: eso fue lo que me motivó a escribir el libro, estuve en momentos muy difíciles en mi vida y encontré unas claves maravillosas y con esas claves le di la vuelta absolutamente a todo y creo que, si me sirvieron a mí, le van a servir a muchas personas, y de hecho ya la gente me está contando que le están sirviendo. Por eso escribí ‘La magia sí existe’, porque esas claves hacen que uno logre cosas que parecían imposibles, que parecen magia, entonces por eso me motivé a escribir el libro para compartir para que les sirva a muchos”, dice con firmeza Carolina.

Carolina ha sido reconocida en los últimos años como una de las líderes de mejor reputación del país en el ranking Merco. Entre los premios que ha ganado está el de CEO Sobresaliente del Año 2013, de la Cámara de Comercio de Miami, entre otros, pero ninguno de esos ha sido su mayor logro:

“Mi mayor logro tiene que ver con las personas que tengo hoy alrededor mío, empezando por mi hija hermosa, mi Juli que va cumplir ocho años, mi marido que es el otro amor de mi vida junto a mi hija persiguiendo por el resto de mi familia, por mis amigos de toda la vida, por mi equipo de trabajo en Discovery, la gente de lo que más orgullosa me siento hoy es de la gente que está cerca mío que me rodea y entre todos compartimos los mismos intereses, los mismos valores, los mismos sueños y muchísimo amor”, asegura la ejecutiva

Dice el diccionario que la magia es un conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales:

“Si no creemos en la magia jamás va existir para nosotros, el primer paso para hacer la magia de manera consciente es creer en ella, todo lo que somos hoy es resultado de lo que decidimos que hicimos ayer y todo lo que seremos mañana es el resultado de lo que hoy conscientemente hacemos, entonces podemos activar la magia consciente que no es otra cosa que la capacidad de crear nuestra vida ideal cuando actuamos desde el amor empezando por el amor a nosotros mismos y con un propósito enorme de servicio a los demás”, cuenta la presidenta de Discovery Networks en Colombia.

Carolina Angarita, ejecutiva, autora y conferencista es #UnaMujerW