Casi la mitad de vehículos en Colombia no tienen al día el SOAT: Mintransporte

Cifras del Ministerio de Transporte revelan que el parque automotor de Colombia supera los 7 millones 800 mil vehículos; lo que llama la atención, es que de ese total, el 48% no tienen al día su Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.



El 77% de los vehículos que no tienen al día el SOAT, son motocicletas, es decir, 5 millones 800 mil motos no cuentan con este requisito exigido por las autoridades de tránsito.

Lea aquí: Estas son las normas que deberán cumplir al usar sus cascos a partir del 23 de enero

Cifras del Gobierno Nacional muestran que los departamentos en los que menos se cumple con tener al día el SOAT son: Amazonas, Vichada, Arauca Putumayo, Chocó y Córdoba.

Por otra parte, cabe resaltar que desde el pasado 23 de enero, entró a regir la Resolución No. 23385 de 2020, del Ministerio de Transporte, que establece y obliga a los conductores y acompañantes de motocicletas, moto-triciclos, motocarros y cuatrimotos a cumplir con las condiciones mínimas en el uso de cascos protectores.