Ciudadanos denuncian demoras en tomas y resultados de pruebas de COVID-19

Las quejas en la demora de resultados de pruebas COVID cada vez toma más fuerza en distintas ciudades. Juan Mauricio Benitez hasta el momento ha tenido que esperar más de veinte días por el resultado, luego de tener que esperar varios días y varias quejas para que le realizaran la prueba por parte de la EPS. Esta es la historia que se repite en varias personas que piden agilidad en el proceso por parte de las entidades de salud.

Lea también: Así se podrá acceder a los créditos para sistemas de transporte masivo

Benitez dijo en Sigue La W que "yo tenía síntomas de gripa y había tenido contacto con personas positivas de COVID-19. En la EPS me dicen que en 48 horas me hacen la prueba, pero no me la hicieron".

Ante el desespero, Benitez decidió escribir sus preocupaciones en Twitter, donde denunció la situación. "Cuando yo hice un hilo en Twitter, la secretaría de Salud me contactó, que estuvo muy pendiente, y luego lo hizo la EPS, que fue al día siguiente a hacermela".

"A inicios de este mes, me hicieron la prueba y no me han entregado los resultados, me dicen que no estoy en la base de datos" narró.

Le puede interesar: Fiscalía investiga muerte de ciudadano italiano miembro de la ONU

Por su parte, Gustavo Morales, presidente de Acemi, dijo que "estamos presentando un problema entre la necesidad de pruebas y la capacidad del sistema".

"Si la prueba se demora en llegar, lo que se recomienda es que se aíslen y eviten contacto con la gente" puntualizó.