Claudia yo creo que usted incita al odio y a la xenofobia: Rosa Trimarchi

Luego de la polémica que generó la columna de la periodista Claudia Palacios llamada “paren de parir” en la que hacía una crítica a aquellas mujeres que traen nuevas vidas al mundo en graves condiciones sociales y económicas, dos venezolanas que llegaron a Colombia, huyendo de su país por la crisis, defendieron su derecho a ser madres, sin importar su condición.

En primer lugar, María Elena Blanco, tiene 23 años y tiene ocho meses de embarazo, llegó a Colombia hace un año por cuenta de la grave crisis que vive su país. Blanco viajó con su hijo y era esperada por su marido que llegó un tiempo antes.

Explicó que quedó en embarazo porque no contaba los recursos económicos para comprar las pastillas anticonceptivas, “yo tuve el aparato para ponérmelo pero yo no lo quise, yo me iba a poner la inyección pero me di cuenta que tenía dos meses de embarazo”.

La joven aclaró que ella es “una madre responsable, yo no espero porque me embaracé el gobierno me de ayudas o que me de nacionalidad, yo no busco eso. Ayer una señora en el Transmilenio me dijo que habíamos venido a eso, a parir”.

También señaló cómo ha sido la atención del sistema de salud colombiano ante su embarazo, “cuando tenía tres meses de embarazo se me dificultó el cuidado en centros de salud. El ginecólogo me dijo que me atendía rápido porque él no debería atenderme por ser venezolana”.

“Cuando fui al médico para saber el estado de mi bebé, me dijeron que no estaba en mi país y que aquí no se hacían las cosas como a los venezolanos se les diera la gana” reveló.

Por eso, ella destacó que Venezuela “no discriminamos a nadie, y no somos xenofóbicos” y re refirió a la columna de Palacio, “eso es xenofobia, eso que escribió ella no me parece”.

De igual forma reveló que se quiere operar para no tener más e hijos y que, contrario a lo que creen muchas personas, no le van a dar ningún subsidio por tener un bebé. “En el programa que yo estoy me tocó hacer muchas cosas para obtener el beneficio para que me atiendan. No sé si la molestia es que van a nacionalizar a los niños”.

Por otro lado, Rosa Trimarchi también dejó claro que es consciente de que “el gobierno Colombiano no me va a pagar por traer él bebe aquí al mundo. Por eso yo digo que esa columna está mal”.

Para ella, esa columna la hizo sentir muy incómoda porque no considera que es de los casos a los Palacios se refiere en el texto, “hay muchas madres que traen a sus hijas al mundo a sufrir, sí, pero no es mi caso”.

Además, cuestionó a la periodista, “quisiera preguntarle a la señora del reportaje si ella ha atravesado por una situación tan fuerte como nos ha pasado a nosotros”.

“Yo tengo para comer o para los anticonceptivos y no voy a dejar de comer ni de tener relaciones con mi pareja por comentarios como el suyo” señaló.

Así como Blanco, ella aseguró que no quiere tener más hijos, “yo siempre dije que al segundo me operaba. Pero sí hay mamás que las acostumbraron a que todo se los daban, y por eso parían”.

Finalmente, sentenció “yo con la columna que usted escribió creo que usted está incitando al odio, que es una columna xenofóbica”.

La respuesta de Claudia Palacios

La periodista aseguró en La W que hubo “unas interpretaciones que yo respeto, pero tengo que decir que ha habido unas lecturas que no entiendo, los encuentros oportunistas y que no son rigurosas”.

Aclaró que no se trata de llamado a la xenofobia, “quienes me conocen saben que no me pueden tildar de xenofóbica, mi primer libro fe sobre migración”.

Además manifestó que nunca dijo que no se puedan tener hijos sino que, cuestiona “a esas personas que están en los semáforos exponen así a sus pequeños. Esto no es un llamado a los venezolanos sino a todo el mundo”.

También dijo que ella es una persona que opina en una columna, “yo sé un poquitico porque estoy haciendo una maestría en género. Yo no soy el presidente ni ministra, no tengo la posibilidad de generar una política pública, yo soy una opinadora”.

“Creo que uno cuando va traer a un hijo al mundo, primero debe garantizar que le va a dar lo mínimo a ese hijo” puntualizó.