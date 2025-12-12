Personero de Dibulla se pronunció sobre el asesinato de una menor de 3 años en La Guajira

El país está conmocionado tras conocerse la dolorosa historia de una menor de 3 años, que vivía en el corregimiento de Mingueo, jurisdicción del municipio de Dibulla, La Guajira, y que, tras ser reportada como desaparecida, fue encontrada sin vida al interior de una vivienda.

Al respecto, la Policía Nacional se pronunció para lamentar el hecho y disponer de todas sus capacidades para dar con la captura del responsable; sin embargo, en la últimas horas, se conoció que el sospechoso de este asesinato, un joven de 15 años señalado por la comunidad, fue asesinado y decapitado por algunos habitantes de la zona tras perseguirlo.

En ese sentido, este 11 de diciembre en W Sin Carreta de W Radio hablamos con Erlin Joaquín Suárez, personero de Dibulla, en la Guajira, quien rechazó el suceso y relató detalles de las horas posteriores a la desaparición de la víctima: “La menor salió a jugar y desapareció a eso de la 1:30 p.m., por lo que, alrededor de las 4:00 p.m. la población del corregimiento se dirigió hasta la zona donde vive la niña y comenzó una búsqueda intensa, casa por casa, para hallar a la niña, pero no fue posible”.

“Luego, a las 10:30 p.m., un habitante del sector, y dueño de la propiedad donde se encontraba el saco de la niña, decide revisar la propiedad y encuentra el cuerpo de la niña. Eso prendió las alarmas en el corregimiento. Toda la gente estaba buscando a la persona responsable”, añadió.

Sobre la pregunta de cómo se dedujo que el joven de 15 años era el presunto responsable, indicó: “Es un joven venezolano que llegó al corregimiento de Mingueo en busca de ayuda. La familia que le dio el albergue le permitió quedarse en esa vivienda, que estaba sola, por uno o dos días, porque él iba de paso. (...) Se determinó que era él, porque al momento en el que salen con la señora a la iglesia, el joven nunca llegó y eran las 10:00 p.m. y no aparecía, por lo que es cuando deciden revisar la casa y encuentran lamentablemente el cuerpo de la niña”, aclaró Suárez.

A su vez, mencionó que, al momento en el que publicaron una foto del presunto agresor, comenzó una persecución, que resultó en su homicidio. No obstante, resaltó: “Rechazamos este acto, porque debería actuar la justicia y no la población”.

