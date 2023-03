Colombia no estaría lista para un nuevo fenómeno de la niña

Las obras de recuperación tras la ola invernal que azotó al país en los años 2010-2011 siguen retrasadas en algunas zonas, según pudo corroborar www.wradio.com.co en diálogo con mandatarios locales de zonas como La Mojana, el sur del Atlántico y Santander.Los trabajos para fortalecer el Canal del Dique, evitar nuevas inundaciones en la zona de La Mojana o asegurar la transitabilidad en las carreteras del país no avanzan a pesar de que ya han pasado casi tres años de la emergencia que paralizó a Colombia.El alcalde de, Rafael Molinares, aseguró que no han avanzado las obras de protección, ni se hicieron trabajos adicionales en la zona tras el cierre del boquete que afectó al jarillón del Canal del Dique.Por su parte, el alcalde deFabio Paternina, dijo que 3 años después de la ruptura del jarillón del río Cali, aún persisten varias filtraciones de agua que mantienen inundada una porción importante de esa región que comparten los departamentos de Córdoba, Sucre y Antioquia.es otra de las zonas que registran retrasos en la ejecución de obras. Según el alcalde del municipio, aún no se ha dado solución al problema de vivienda generado por el desbordamiento del río, así como tampoco se ha iniciado la construcción de una nueva escuela, y del centro de salud.relató el mandatario local.Entretanto, autoridades del departamento de Santander llamaron la atención sobre el lento avance de las obras de reconstrucción de las carreteras. Carreteras que en lugar de vías nacionales, más parecen trochas, afirma un funcionario del gobierno departamental.A paso lento avanzan las obras de recuperación de la carretera que comunica a Cali con Buenaventura a pesar de la importancia que tiene este corredor vial para el transporte de carga en el país. Algo similar ocurre en la vía Guaduas - Honda donde permanentemente se siguen presentando derrumbes que afectan la transitabilidad.En cuanto a las obras de mitigación en la zona del jarillón del río Cauca a la altura de la ciudad de, a pesar de que ya está listo el proyecto de intervención asesorado por ingenieros holandeses, aún falta para el inicio de los trabajos, pues antes de actuar sobre la estructura del jarillón deben reubicarse las familias que habitan sobre este proceso para el cual se requiere la compra de terrenos y la construcción de nuevas viviendas.