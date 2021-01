Colombia recibirá dosis de la vacuna de Pfizer y AstraZeneca en febrero por parte de COVAX

El presidente Iván Duque anunció que recibió una carta del mecanismo multilateral, COVAX, en la que indica que Colombia fue ratificado dentro de los 18 países donde empezará el suministro de vacunas.

El mandatario señaló que los biológicos de Pfizer y AstraZeneca llegarán al país en el mes de febrero.

“Reafirmo que Colombia ha adquirido las vacunas para 35 millones de colombianos y que empezaremos el 20 de febrero la dispersión, conforme al Plan Nacional de Vacunación”, dijo.

A propósito, aclaró que el Gobierno “no ha querido correr la suerte de otros países que se han aventurado a comprar dosis, las aplican y no tienen la certeza de la segunda dosis, o no han recibido el suministro”.

Igualmente desmintió varias noticias que han circulado en las redes sociales.

“Se dijeron en muchas ocasiones que no se habían adquirido las vacunas, falso; se dijeron que los equipos que estaban negociando no sabían inglés, falso; se dijo que se estaba comprando solo un tipo de vacunas, falso”, enfatizó.

En el anuncio, Duque estuvo acompañado por el ministro de Salud y otros funcionarios del gabinete; la representante de la OMS en Colombia, Gina Tambini; Herman Esguerra, presidente de la Academia Nacional de Medicina; del epidemiólogo Carlos Álvarez, entre otros expertos.