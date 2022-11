Colombia se la juega por control de armas ante la Celac y la UE

Ante unos 40 países latinoamericanos y europeos, el presidente Juan Manuel Santos buscará este fin de semana un consenso para ir a Naciones Unidas y pedir la negociación de un tratado sobre control de armas en el mundo.



Así lo confirmó el mismo mandatario, en medio de una visita a Buga (Valle del Cauca), en la que afirmó que Colombia también insistirá en la necesidad de revisar la eficacia de la lucha contra las drogas.



El escenario para estos dos propósitos será la cumbre de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) -a la que no pertenece Estados Unidos- y la Unión Europea (UE), que se realiza en Chile hasta el próximo lunes y en la que el Presidente tiene programadas varias reuniones con líderes de las dos regiones.



Horas antes de partir, el mandatario manifestó que el deseo de Colombia es que "regulen más el tráfico de armas" en el mundo.



"Cuando uno ve a niños armados hasta los dientes delinquiendo (se pregunta) dónde compraron esas armas, cómo las obtuvieron; ahí también se hace uno la pregunta de si el mundo no debe revisar ese comercio de armas que tanta violencia está causando", afirmó el Jefe de Estado.



El tema no es menor si se toman en cuenta las recientes masacres ocurridas en Estados Unidos, como por ejemplo la de Newtown (Connecticut), en la que resultaron muertos 20 niños, y la de Aurora (Colorado), en la que 12 personas perdieron la vida en medio del estreno de una película. Ambas ocurrieron en menos de seis meses.



La idea del Presidente, según lo manifestó hace cerca de dos semanas ante los comandantes de Policía del país, es buscar un consenso entre los países de la Celac y la UE "para que en la ONU se negocie el tratado para regular y controlar el comercio de armas", ya que "el crimen organizado y la presencia de armas en manos de particulares están generando cada vez más violencia".



El otro objetivo de Colombia en la cumbre de Chile será insistir en el debate mundial sobre la lucha antidrogas.



A este respecto, Santos manifestó que "Colombia ha propuesto que la Unión Europea se una a este llamado para hacer un análisis, una revisión de la política internacional en la lucha contra el narcotráfico".



En varios escenarios y desde hace tiempo, Santos ha manifestado la necesidad de repasar los resultados del combate contra las drogas y tomar una decisión sobre su eficacia, debate que incluso fue admitido por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la pasada Cumbre de las Américas, efectuada en Cartagena.



Para hoy, el Presidente tiene previsto reunirse con el primer ministro de Francia, Jean-Marc Ayrault; con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y con la canciller alemana, Ángela Merkel.