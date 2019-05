Colombia tiene estabilidad institucional y política: Duque a empresarios peruanos

Durante un encuentro con empresarios peruanos, el presidente Iván Duque aseguró que Colombia no está en una crisis institucional e hizo una invitación a a invertir en el país.

(Lea en W Radio: Investigaciones por Odebrecht alentarán inversiones extranjeras en Perú: primer ministro)

“Tenemos un país con estabilidad institucional política y una clara visión de economía de mercado partiendo de la base de la responsabilidad fiscal”, dijo.

Entretanto, dijo que la Fiscalía y la Procuraduría han operado para hacer justicia en el país y que muy pronto presentará la terna para escoger al fiscal general de la Nación.

(Lea en W Radio: Entrevista a profundidad con Néstor Humberto Martínez por su renuncia como fiscal general)

Durante su visita a Perú, el jefe de Estado insistió en su propuesta de crear una Corte Internacional Anticorrupción que sancione eficazmente delitos transnacionales como el soborno, como el caso de Odebrecht.

“Empresas que se han dedicado a corromper funcionarios no pueden ahora decir que si dicen la verdad siguen desarrollando sus obras. Yo creo que el mensaje es que, no solo Odebrecht, cualquier empresa que corrompa funcionarios no debería volver a poder contratar con los Estados“, señaló.

(Lea en W Radio: Expediente de Odebrecht fue entregado a la Fiscalía)