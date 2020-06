Colombiana denuncia presunto acoso sexual por parte del cónsul encargado en Islas Canarias

En redes sociales se conoció un video de la plataforma Zoom en la que Érika María Restrepo, una colombiana en España, denuncia públicamente que el cónsul encargado en Islas Canarias la acosó sexualmente tras ayudarla en medio de la pandemia.



Restrepo narró que, en varias ocasiones, lo llamó para pedirle ayuda en medio de su difícil situación y que, en respuesta, le dio el número de contacto de varias ONG y de la Cruz Roja “porque no tenía cómo ayudarla directamente”.



“Después de varias semanas vuelvo y me comunico con el Consulado y él me dice que toca esperar porque a él no le están llegando ayudas nuevamente y que si yo me puedo acercar al Consulado”, señaló.

La denunciante reconoció que no sabía cómo llegar al sitio y que el cónsul encargado se ofreció a ir a su residencia. Luego fueron juntos a hacer un mercado de 30 euros y fue allí cuando, presuntamente, le dijo comentarios obscenos.



“El tipo llega y me dice: ‘no pero yo nunca pensé que usted fuera una mujer que estuviera tan buena, usted tiene unas tetas muy buenas y un culo muy grande’. Y lo estoy diciendo, tengo un hijo que murió hace un año, y lo pongo delante de todo, de frente, de verdad que esas fueron las palabras del señor”, denunció.



“Me dijo: ‘si usted se deja ayudar y hace bien las cosas le puedo colaborar’”, continuó.



A propósito la Cancillería aclaró que hasta el momento no ha recibido una queja formal contra el funcionario.



“Sin perjuicio de lo anterior, se analizará la situación con la información disponible hasta el momento para determinar la actuación a seguir, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley”, especificó el Ministerio.