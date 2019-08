[Concurso Dislicores y La W] viaje a Escocia para dos personas

Dislicores y La W llevan a dos personas a Escocia durante cuatro días para visitar las mejores destilerías de whisky escocés. Siga las instrucciones para que pueda participar.

Mecánica:

Desde este 14 hasta el 29 de agosto durante el noticiero de Julio Sánchez Cristo (lunes a viernes de 5AM a 12PM), publicaremos una pista diaria en la sección de historias de nuestro perfil de Instagram @WRadioCo

Los participantes deben ir guardando cada pista que estará durante 24 horas de manera visible (serán 11 pistas las que se publicarán)

También es obligatorio inscribirse en el formulario que encontrará en esta misma nota.

El viernes 30 de agosto Alberto Casas escogerá varios números al azar, los cuales serán buscados en el formulario para cruzarlos con los datos de los inscritos

Se llamará aleatoriamente a cada uno de los finalistas

Al finalista se le harán dos preguntas, una que tiene que ver con cualquiera de las pistas que debió guardar y una sobre el noticiero de esa mañana, quien conteste correctamente las dos preguntas gana el viaje a Escocia

LLENE EL FORMULARIO:

Descripción del premio

Valor viaje: $42 millones (incluye tiquetes, visita a destilerías, alimentación)

Fecha del viaje: 15 de noviembre.

Nota 1: Incluye: tiquetes aéreos en las fechas definidas, almuerzo y desayunos, traslados en las destilerías Diageo y hoteles.

Nota 2: El ganador debe hacer todos los papeles de la visa.

Nota 3: No incluye gastos personales, gastos por cambios de itinerario en tiquetes, buses, traslados a los hoteles, cargos en las habitaciones, si el ganador no quiere seguir la ruta y se va de turismo por Escocia no incluye transporte, ni gastos fuera del itinerario mencionado.

Itinerario en Escocia:

Día 1: Recogemos en el aeropuerto a los ganadores del concurso los llevamos a la destilería de Cardhu, luego tendrán un almuerzo de una hora. Al finalizar serán trasladados a ver cómo se reparan y construyen las barricas para la industria del whisky escocés en Speyside, posteriormente será trasladados al Craigellachie Hotel en Speyside donde podrán comer y pasarán la noche.

Día 2: Desayunarán en el hotel Craigellachie Hotel en Speyside, luego serán llevados a la de Destilería de Glend Ord, almorzarán y finalizarán el día en Duisdale House - Skye

Día 3: Desayunarán en Duisdale House – Skye, luego serán llevados a la destilería de Talisker, almorzarán y serán llevados a Kingsmills Hotel - Inverness

Día 4: Desayunarán en Kingsmills Hotel – Inverness y serán llevados al aeropuerto.