Congresista renuncia a su cargo de ponente de la polémica reforma a la justicia

Hoy se metió ‘En Kamila de 11 varas” el famoso proyecto de reforma a la justicia que se está tramitando en el Congreso de la República y que ha sido bastante cuestionado por los micos que ya hemos comentado en La W.

Después del escándalo por la propuesta para reducir los requisitos para ser fiscal, registrador, procurador y defensor del pueblo, el representante a la Cámara del Partido Liberal, Harry González, renunció a su cargo como ponente.



Indagamos por sus razones para apartarse de esa tarea y nos aseguró que no está de acuerdo con todo el contenido de la reforma. Incluso, le preguntamos si su renuncia se debe a los orangutanes denunciados y nos dijo que, en general, el proyecto no le gusta.



Este es el mismo congresista que le pidió perdón al país por no darse cuenta de que en la pasada reforma a la administración de justicia se modificaron los requisitos para que un abogado, sin experiencia en la rama, pudiera llegar a ser magistrado de alta corte, fiscal general, procurador y registrador nacional.

Y aunque el actual acto legislativo aún no ha sido archivado, sí ha perdido el apoyo desde varios partidos políticos. Algunos congresistas del Centro Democrático, del Partido Liberal, de La U, del MIRA, de Colombia Justa Libres, del Partido Conservador, de Cambio Radical y de la oposición votaron a favor del hundimiento.



Llamó la atención que varios representantes votaron a favor del archivo pero luego se retractaron y apoyaron la reforma. Hablamos de los congresistas del Centro Democrático, Jhon Jairo Bermúdez, Jhon Jairo Berrío, Humberto Garzón, César Martínez y Yénica Acosta. Algunos nos aseguraron que se trató de un despiste.



Y hay que decir que la Cámara negó más de 50 impedimentos, incluso de congresistas que pedían apartarse de la discusión porque tienen casos activos en la Corte Suprema de Justicia. A propósito, muchos de ellos no participaron en el debate.