Congresista se para de la mesa en la que se discutían las condiciones de seguridad de Colombia Humana

La representante a la Cámara de la Coalición Decentes, María José Pizarro decidió no participar en la reunión en la que delegados del Gobierno y miembros de la oposición discutían sobre la situación de seguridad que enfrentan militantes y dirigentes de Colombia Humana, la Unión Patriótica y el Mais.

La congresista aseguró que la decisión se tomó por la falta de planes concretos del Gobierno para garantizar la seguridad de estos sectores políticos.

"Estaré reuniendome con el Ministerio del Interior cuando puedan entregarnos un plan de protección para la militancia y la diligencia de la UP, el Mais y Colombia Humana. Mientras tanto, no voy a seguir sentada en una reunión en la que la ministra me falta al respeto, me trata como si fuera una niña de colegio y no una congresista de la República", aseguró Pizarro.

La congresista añadió que "cada minuto de retraso en ello nos cuesta la vida".