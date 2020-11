Aurelio Iragorri renuncia a la dirección del Partido de la U

“Me voy de la dirección del Partido de la U porque siento que esta nueva oportunidad que la vida me dio puedo aprovecharla mejor fuera de un escritorio; porque creo que la unidad que he defendido tantos años no está metida entre muros, sino que habita en los territorios de Colombia”, aseguró Iragorri en su carta de renuncia.

Iragorri, quien seguirá haciendo parte de La U, hizo un llamado a un acuerdo nacional y a hacer propuestas para solucionar las dificultades que enfrentan los colombianos.

"La Unidad no es una persona, no es un nombre, la Unidad somos todos los que creemos que la política sigue siendo una oportunidad para transformar positivamente a Colombia y generar los cambios que los colombianos necesitan", añadió.

La decisión de Iragorri deja el camino libre para que la exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, llegue a la presidencia del partido que llevó a Juan Manuel Santos en 2010 y 2014.