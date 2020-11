“No se va a repetir el exterminio de la Unión Patriótica”: Gobierno al partido Farc

El Gobierno ratificó su compromiso con la protección de los excombatientes que están cumpliendo el acuerdo de paz y reiteró su disposición al diálogo.



El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, anunció que estará presente en el evento de la Peregrinación por la Paz que llegó a Bogotá desde diferentes regiones.



“Aquí los malos son las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo que obedecen a los intereses de las economías ilegales y el crimen organizado. Frente a ellos no bajaremos la guardia”, dijo.

Además recordó que estos tres grupos armados organizados son los responsables del 61% de los homicidios de excombatientes, según reveló la Fiscalía General de la Nación.



“No se va a repetir el exterminio de la Unión Patriótica. En esta oportunidad no se ha actuado con negligencia por parte del Estado y esa situación no se puede comparar”, señaló.

Finalmente resaltó la necesidad de impulsar iniciativas concretas para mejorar la seguridad de los excombatientes, con la información que suministren los protegidos, y recordó que actualmente 2.200 uniformados de la fuerza pública, 70 pelotones de las Fuerzas Militares, 870 integrantes del Ejército Nacional y 96 enlaces de inteligencia están protegiendo a los desmovilizados.