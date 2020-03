Congreso firmó millonario contrato para hacer algo que ya existe

El contrato fue firmado el pasado 3 de marzo, con una plazo de ejecución de solo tres meses, y a pesar de eso aún no aparece en la plataforma SECOP, no hubo licitación para adjudicarlo y se entregó directamente a la empresa Delphi Analytics SAS de los señores Daniel Giraldo y Wilmar Orozco.

Este contrato que está en manos de la W, tiene como objetivo general “contratar la prestación de servicios especializados de captura de identificar, caracterizar, almacenar, poblar y generar un ambiente de control y extracción sistemática de información basada en inteligencia artificial del conjunto de gacetas digitalizadas”.

En las gacetas del Congreso se encuentran documentos como impedimentos, votaciones, constancias, ponencias, fragmento de intervenciones y proposiciones, excusas médicas, y por supuesto todos los proyectos de ley y las leyes que ya están aprobadas.

Sin embargo, toda la información que existe desde el año 2000 ya se pueden encontrar en línea, por lo que desde el mismo Congreso han cuestionado la necesidad de este contrato y el momento en el que lo firman.

No obstante, revisando el contrato encontramos que justifican su firma diciendo que facilitará la búsqueda de la información, porque dispondrá de unos filtros para lograrlo, y que además fortalecerá los canales de comunicación del Congreso de la República con la ciudadanía. De todas formas, fuentes del Senado aseguran que el nivel de búsquedas de esas gacetas no es alto y por ende no se justifica el pago de esos recursos para un contrato así.

Pero además la Directora Administrativa del Senado le pidió a la Jefe de Relatoría que ejerciera la supervisión del contrato, sin embargo esta se negó ya que tanto ella como la Secretaría General solo se encargan de los temas de contenidos de las gacetas, más no de las funciones operativas de esa herramienta.

De Delphi Analytics se sabe poco. Está registrada en la Cámara de Comercio de Pereira y entre el año pasado y este 2020, ha recibido cuatro contrato del Senado por un total de 3.200 millones de pesos. Solo este año, entre el 15 de enero y el 3 de marzo firmó dos, relacionados con digitalización de documentos e inteligencia artificial para la Cámara Alta.

La empresa está a nombre de dos personas: Wilmar Orozco Arboleda, quien fue investigado por la Superintendencia de Industria y Comercio por su presunta participación en el cartel de los pañales, y Daniel Eduardo Giraldo (que es el que firma el contrato), quien está reportado como deudor moroso por el Distrito de Bogotá, según el Boletín de Deudores Morosos de la Contaduría.