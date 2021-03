Conozca el proyecto que utiliza la educación financiera para ayudar a cumplir los sueños

Por estos días en los que aún enfrentamos la pandemia, temas como la economía, el desempleo y la vacunación no dejan de sonar en las agendas mediáticas. Sin embargo, en Colombia, muchas personas continúan viviendo su día a día con problemáticas que existían desde antes de la pandemia. Una de ellas son las finanzas personales y el manejo que cada persona les da, lo que termina impactando la calidad de vida de sus familias.

Actualmente existe un proyecto enfocado en educación financiera para los sectores rurales dirigido por Sergio Díaz Granados, se llama Libertat. La inspiración para crear este emprendimiento empezó en el año 1998 cuando su familia quedó en la quiebra por la crisis que generó el UPAC: “Mis papás se tuvieron que separar físicamente. Nos fuimos a vivir donde mis abuelos de mantenidos. No pude estudiar durante 2 años”, asegura el emprendedor. Sergio se trasladó a Bogotá y empezó a estudiar economía en la universidad de Los Andes, que financiaba con un crédito del Icetex. Cada vez que salía de vacaciones, Sergio aprovechaba para trabajar en Estados Unidos y con ese dinero, pagaba el crédito. Tres años después de graduarse, logró pagar su deuda completa.

Sergio afirma: “Yo estudié economía, me enseñaron temas sofisticados pero nunca me enseñaron a manejar mi plata”; no obstante, esta es la razón de ser de Libertat cuyo único propósito es llevar la educación financiera en términos prácticos y sencillos a sectores rurales donde están la mayoría de personas que no pueden acceder por sus propios medios este tipo de educación pero que, al igual que cualquier persona que se encuentre en la ciudad, lo necesita para cumplir sus metas. Al día de hoy, este proyecto que ha logrado impactar a 1.005 familias y 1.523 estudiantes de 24 regiones diferentes en el país.

Libertat basa su metodología en storytelling. Esta es la herramienta que permite lograr una alta eficiencia en las comunidades donde Sergio y su equipo de trabajo llega para enseñar. “Nos basamos en historias de la vida real, juegos, lenguaje sencillo, todo contextualizado a su realidad. Es ahí donde hay mucha cercanía cuando les enseñas. Es una temática aburrida y técnicas”, afirma el economista.

“Ahora es difícil crear esta cercanía. El reto no es solo aprender de finanzas, sino aprender de tecnología y cómo usarla. En la ruralidad hay muchas personas que no tienen celular ni saben que es WhatsApp, pero descubrimos que dentro de los círculos familiares hay alguien tecnológico al que llamamos ‘ángel tecnológico’ y son ellos quieren impulsan y unen a la familia entorno a la educación financiera”, agrega Sergio resaltando los retos que ha sumado la pandemia.

Libertat tiene un lema y es que “no importa el nivel de ingreso que tenga, no importa el nivel académico que tenga, no importa donde viva, todos pueden tener buenas finanzas personales”. De hecho, Sergio narra dos historias que muestran el impacto que tiene la educación financiera en la vida de cualquier persona en Colombia. Por un lado, cuenta la historia de María. Una mujer que trabajaba en servicios de aseo. No había terminado el colegio, su marido trabaja como vigilante en una bodega. María ahorraba todos sus ingresos extra, es decir, el 25% de sus ingresos anuales, al igual que su esposo, y lo hicieron durante 10 años. Compró una casa en Bogotá, pidió un crédito hipotecario y construyó en esa casa 4 apartamentos. De esta manera terminó ganando más plata de lo que ganaba en su trabajo pero ella seguía sin renunciar porque su meta era comprar una casa en un término de 5 años. Por otro lado, Sergio cuenta que ha trabajado con vicepresidentes financieros de multinacionales que pueden ganar 45 millones de pesos, pero si pierden su trabajo, no tienen cómo mantenerse al día siguiente.

Libertat, sin duda es una iniciativa con un gran impacto social que mediante su modelo pedagógico didáctico de enseñanza sobre educación financiera mejora la calidad de vida de comunidades rurales; otro de los puntos a destacar es que actualmente están realizando un plan piloto para digitalizar ‘minibancos’ que se crean dentro de estas comunidades que no cuentan con acceso al sistema financiero y que resuelven la ausencia de las entidades financieras en estos territorios, pero que con un poco de conocimiento de finanzas personales podrían generar grandes cambios y desarrollos para las zonas rurales del país.