Consejo de Ética del Centro Democrático ratifica decisión sobre Edward Rodríguez

Hoy se metió ‘en Kamila de 11 varas’ el Centro Democrático y su encrucijada por el futuro político de Edward Rodríguez.



Esta semana el partido deberá decidir si el representante a la Cámara puede o no ser precandidato presidencial, ya que el próximo sábado será el primer foro de aspirantes presidenciales del Centro Democrático en el Hotel Tequendama.



A propósito, supimos que el Consejo de Ética, Disciplina y Transparencia ha ratificado su posición de no avalar la precandidatura de Rodríguez. Y aunque sus argumentos tienen reserva, nos cuentan que lo habría perjudicado la respuesta que dio sobre el porqué de su aspiración presidencial, ya que no llenó las expectativas del equipo. Incluso, nos dicen que no se le hicieron cuestionamientos del pasado.

Por eso, el consejo se mantiene en que brindó todas las garantías en el estudio de las hojas de vida de los seis precandidatos presidenciales para emitir su concepto.



La decisión fue unánime, aunque no es vinculante, pero tradicionalmente el partido ha respetado las decisiones del consejo y las ha acogido.



La Dirección Nacional del partido se reunió para analizar este tema y esta semana podríamos tener noticias.