Contrainteligencia del Ejército manipuló mi polígrafo, no soy testigo estrella: Prieto

El TC (r) Yiovanny Prieto, quien aparece en el expediente de corrupción contra el general Parra, dice que tergiversaron su denuncia sobre 17 mil millones que se embolataron en Caquetá

Según la Revista Semana, varios testimonios de militares, comprometen al general César Augusto Parra León, excomandante de la Brigada 12 en Caquetá, en actos de corrupción que van desde el desvío de millonarias partidas de combustible, hasta la adjudicación de contratos amañados.

Uno de los oficiales que, según el expediente, compromete al general Parra con 17 mil millones de pesos de un convenio con Ecopetrol que se envolataron, y que muestra una pelea entre él y el general Javier Cruz Ricci, excomandante de la Sexta División, reveló su identidad y denunció en La W con Vicky Dávila, un hecho que aviva aún más el escándalo al interior de la institución. Según él, contrainteligencia manipuló su testimonio, que rindió durante una prueba de polígrafo para ascender a coronel.

“Sí yo culpo que esta denuncia fue manipulada porque como lo dije anteriormente, en ningún momento yo soy testigo estrella, ni soy testigo de la supuesta disputa entre los dos señores generales, ni me he prestado para hacer irregularidades donde no puedo hacerlas, ni tampoco es verdad que el general Parra estuvo en el año 2016, eso fue en el año 2017, así mismo el contacto que dicen que tenía el señor general Parra para poder manejar dinero eso es totalmente falso, yo no lo dije, yo aquí lo reitero, eso es manipulado por la contrainteligencia del Ejército”, aseguró.

Se trata del teniente coronel Yiovanny Prieto Castillo, oficial de la reserva activa del Ejército quien para el año 2016 era el comandante del Batallón Especial Energético y Vial número 19 en Puerto Rico Caquetá. Su jefe directo en ese año fue el coronel Espinel, en el 2017 el general Parra, comandante de la 12 Brigada, y el comandante de la Sexta División del Ejército era el General Cruz Ricci.

El teniente coronel Prieto dice que él descubrió que 17 millones de pesos en convenios con Ecopetrol, se embolataron, y así lo hizo saber por intermedio de sus superiores, al entonces comandante del Ejército, el general Mejía, quien, según él, aceptó que se trataba de una irregularidad, pero no abrió una investigación.

“Viajé a la ciudad de Bogotá por orden del general Mejía para reunirme con él y verificar los dos planes y el faltante del dinero del Batallón, el cual perdí toda la mañana en Ejército, no me recibió, sale antes de mediodía el señor General Ramírez Cedeño, jefe logístico del Ejército, y me dice que la orden de mi general era verificar qué era el faltante de esos dos planes, el cual yo le dije que era todo que no había ingresado nada de eso al Batallón. Él verifica los documentos que llevo y dice que sí, que la orden que da el señor general Mejía era que ese dinero lo tienen que devolver completo para ser ejecutado en el Batallón, entonces lo que me parece es que pues no se abrió una investigación y no se verificó por qué esos dineros fueron gastados antes y posteriormente los devuelven sin ninguna investigación”, relató a La W.

Según Prieto, cuando él llegó como comandante del Batallón Especial Energético en Caquetá, se dio cuenta que no había insumos, obras, y nunca llegaron los 17.000 millones

“Al pasar revista del Batallón, se pudo evidenciar que habían ingresado los convenios del año 2013 y 2014, y también me di cuenta porque un mayor en Larandia, me dice que dentro de un presupuesto que tiene, ahí una plata que para una red troncalizada, la cual pues no estaba dentro de ese presupuesto, pero me di a la tarea de mirar y verificar los documentos, y nos dimos cuenta que faltaban esos dos convenios para ingresar al Batallón, eran aproximadamente 17 mil millones de pesos”, afirmó.

¿Quién estuvo detrás de las irregularidades? El teniente coronel Prieto dice que el general Cruz Ricci autorizó que los 17.000 millones llenaran otros huecos financieros

“Cuando se estaba pasando revista de los dos convenios encontramos un documento enviado por la jefatura logística, la cual el comandante era el brigadier General Javier Cruz Ricci, en el cual decía que estos convenios los iba a entregar Ejército enviando material de guerra, el cual venían era destinados para gastos de funcionamiento de la unidad”, relató el teniente coronel.

Prieto asegura que informó a sus jefes y el coronel Espinel lo contactó directamente con el oficial de enlace de Ecopetrol en Bogotá. También lo citaron en el comando del Ejército donde dice, reconocieron que esta gruesa suma de dinero tenía que reponerse

“Que tenían que devolver ese dinero para el Batallón, para no crear traumatismo en la parte administrativa, ya que este Batallón le hacían falta vehículos, le hacían falta motocicletas, le hacían falta la parte de casino, de rancho de tropa, teníamos las edificaciones pero faltaba la parte de funcionamiento directamente, eso fue aproximadamente en el primer semestre del año 2016 (...) La orden era ir a la oficina de Convenios, ahí quedaba la oficina del señor coronel en retiro Cifuentes, el enlace con Ecopetrol y se tomó contacto con la coronel Guido, ella era la que manejaba el presupuesto, entonces ya con lo informado por Ejército ya teníamos que iniciar la elaboración del plan que fue ordenado por el segundo comandante del Ejército, mi general Gómez, y todo se hizo por intermedio del centro de Convenios, se hicieron los planes, y los tropiezos que uno encontraba era que como no había dinero pues no me recibían los planes, los frenaban, me los devolvían porque no había dinero, el dinero fue devuelto en el año 2017, fueron 6 meses casi perdidos elaborando un plan hasta que ordenó el comandante del Ejército la devolución de ese dinero (...) El que sí podía tomar contacto y tomó contacto fue el general Cruz Ricci cuando él da la orden de que le ingrese unas asesoras jurídicas y llama directamente a la coronel, y me da la orden en un papelito que yo debo ingresar unas jurídicas, la cual no se puede porque dentro de su organización no tiene civiles”, advirtió el oficial en retiro.

Prieto asegura que el general Parra no le ordenó “un plan para invertir el dinero”. Además, denuncia que hubo represalias en su contra, luego de hacer las denuncias.

“Claro que sí hubo una represalia contra mí ya que desgraciadamente la Contrainteligencia manipuló este documento, hizo unos cambios unas cosas que yo nunca dije, y no sé quién lo recibió. Y desgraciadamente por esta manipulación que hizo la Contrainteligencia no pude ascender al grado de coronel. Y claro yo tengo miedo porque temo por mi vida, porque yo ya soy retirado en el mes de diciembre me retiré, en el mes de noviembre me llegó la carta enviada por el señor general Mejía, donde él me ratifica que no asciendo al grado de Coronel (...) Ustedes pueden verificar mi hoja de vida, no tengo problemas de falsos positivos, no tengo problemas de corrupción, es una hoja de vida limpia”, puntualizó Prieto.

El teniente coronel denunció estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación.