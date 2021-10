Contralor pide no culpar al organismo de control de lo que pasa con Hidroituango

El contralor Felipe Córdoba se pronunció este jueves sobre las últimas reacciones que ha generado el fallo con responsabilidad fiscal, por $4,3 billones, que profirió la Contraloría General en el caso de Hidroituango a principios del pasado mes de septiembre.



Esto pues algunas voces han señalado que este fallo estaría generando retrasos en la ejecución de la obra. Ante ello, el contralor dijo que no hay que echarle la culpa a este organismo de control que está cumpliendo su función constitucional. Escuchemos lo que dijo.



“Ahora la Contraloría es el coco de toda esa obra. Entonces nosotros somos malos porque hacemos y malos porque no hacemos. No veamos la problemática en el actuar de un órgano de control”, apuntó.

A ello agregó que hubo una problemática en ese proyecto y lo que se necesita es que se resuelva. “Pero no le echemos la culpa a un organismo de control que lo que está cumpliendo es su función constitucional. No estamos haciendo otra cosa distinta”, sentenció.

Esto se da pues en los últimos días las empresas Conconcreto y Coninsa, dos de las principales constructoras de esta obra, se acogieron a una reorganización empresarial por problemas financieros.



Recordemos que esta obra se tenía que terminar en noviembre de 2018 y por diversos motivos eso no fue posible.