Polémica por reelección del gerente del Acueducto de Bucaramanga

Bucaramanga

A través de una carta enviada por el alcalde de Bucaramanga, Javier Sarmiento, a la junta directiva del acueducto metropolitano se les pidió que hicieran una revisión del proceso de reelección del gerente de esta entidad que se habría dado sin él haber sido notificado de este proceso.

"Esta decisión, de altísima relevancia estratégica para la ciudad y para el patrimonio público, se adoptó sin que este Despacho hubiera tenido conocimiento previo ni hubiese sido informado en ningún momento sobre el inicio del procedimiento, sus etapas, los criterios aplicados, la lista de candidatos considerados o las evaluaciones realizadas a pesar de que el municipio es el accionista mayoritario", se menciona en la carta enviada a la junta directiva.

Dice también el alcalde en esta carta que los delegados de la administración en esta junta directiva, que son Sergio Andrés Galíndez y Gustavo Andrés Avellaneda, no pusieron en su conocimiento que se había iniciado este proceso y que desconocieron sus obligaciones.

Además, enfatiza que el propósito que tiene al enviar la carta no es que se cambie la decisión que se tomó en la asamblea extraordinaria sino proteger el interés general y el patrimonio público.