India y Rusia blindaron su economía hasta 2030 y avanzaron en un TLC pese a la presión de EE.UU.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente ruso, Vladímir Putin, blindaron este viernes su cooperación económica hasta 2030, con una hoja de ruta que consolida los lazos comerciales entre ambas potencias pese a las sanciones de EE.UU.

“Aumentar la cooperación económica entre India y Rusia es nuestra prioridad, y para ello hemos acordado un programa hasta 2030”, dijo Modi en una declaración conjunta con el líder ruso, que se encuentra de visita en Nueva Delhi.

Este pacto desafía las advertencias de Estados Unidos y la Unión Europea, que acusan a Nueva Delhi de sostener financieramente la maquinaria bélica rusa mediante sus importaciones energéticas.

El comercio bilateral se disparó hasta un récord de 65.700 millones de dólares en el último año fiscal, un aumento impulsado casi exclusivamente por la compra de crudo que a menudo esquiva el tope de precio de 60 dólares por barril impuesto por el G7.

Washington ha respondido a estas maniobras con aranceles punitivos y sanciones secundarias contra navieras y entidades indias que utilizan la llamada “flota en la sombra” para evadir las restricciones occidentales.

Pese a la presión de la Casa Blanca, Modi utilizó el encuentro para ratificar la solidez histórica de la alianza.

“En los últimos 80 años, el mundo ha visto muchos altibajos. Pero la relación India-Rusia ha sido como una Estrella Polar estable. Esta relación basada en una profunda confianza y respeto ha resistido la prueba del tiempo”, agregó el mandatario indio.

Modi confirmó también que los equipos técnicos trabajan para cerrar “cuanto antes” un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la India y la Unión Económica Euroasiática, el bloque liderado por Moscú. El objetivo es institucionalizar el intercambio de mercancías y establecer mecanismos de pago en monedas nacionales que permitan operar al margen del sistema financiero occidental controlado por el dólar.

