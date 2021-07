Corte Constitucional daría vía libre para que reviva el Nuevo Liberalismo

La W conoció en primicia detalles de la ponencia que será discutida por la Corte Constitucional sobre el futuro del Nuevo Liberalismo.

Según el documento, que está en poder de los ocho magistrados, la Corte reconocería la personería jurídica al partido político, rechazando la tesis del Consejo de Estado y del Consejo Nacional Electoral y le ordenaría en un plazo de 10 días al Consejo Nacional Electoral para que reconozca la personería jurídica al partido político.



Para la Corte, el Consejo de Estado desconoció el precedente de la sentencia del caso de la UP, pues si bien reiteró su contenido y afirmó su vigencia y carácter vinculante, se limitó a comparar los casos entre la UP y el Nuevo Liberalismo para concluir su inaplicación.



En el documento de 200 páginas, el Magistrado Ibañez, explica que es cierto, que el Nuevo Liberalismo renunció a su personería jurídica, renuncia que obedeció a un acuerdo de reintegración con el Partido Liberal, el cual no se pudo cumplir por cuenta de la violencia ejercida desde el interior del mismo Partido por dirigentes asociados al narcotráfico y al paramilitarismo.



Agrega que en el caso de la UP efectivamente no se presentó una renuncia, pues el Partido no pudo presentar candidatos por cuenta del extermino de sus militantes. Agrega que la situación fáctica en relación con la personería jurídica es diferente, pues el Nuevo Liberalismo contaba con su reconocimiento y renunció a ella, pero la violencia le impidió posteriormente implementar o ejecutar los acuerdos celebrados, mientras que la UP tenía personería y la perdió sin renunciar, por cuenta de la violencia. Sin embargo, en el proceso quedó probado que los dos partidos sufrieron un nivel de violencia importante como consecuencia de sus posturas políticas.