Crean en ustedes: el mensaje de Diana Trujillo al recibir la Cruz de Boyacá

El presidente Iván Duque le entregó la Cruz de Boyacá a la ingeniera aeroespacial de la NASA, Diana Trujillo, luego de liderar la Misión Perseverance a Marte.



El mandatario reconoció su talento, experiencia y lección para la ciencia.



“Podemos decir que su participación en este proyecto estimula a muchas mujeres que desde la ciencia aportan al devenir de la sociedad”, dijo.



Por su parte, la caleña aseguró que recibe esta condecoración con humildad y agradeció el reconocimiento a su contribución en la exploración del espacio, y particularmente de Marte.

“Ser parte del equipo que llevó una nave a otro planeta, a una velocidad de 20.000 kilómetros por hora, para descubrir si en algún momento estuvimos solos en el universo es algo que nunca se me va a olvidar. Pero tampoco se me olvidará el honor que tuve de compartir con el mundo el momento de la llegada de esta nave, todo en español”, señaló.



También aseguró que a lo largo de su vida Dios le ha enseñado a caminar con integridad y a no darse por vencida, pese a los obstáculos que se le han presentado.

Y destacó que Colombia sigue contribuyendo a su vida, por lo que espera seguir poniendo el nombre del país en alto.